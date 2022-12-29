https://ria.ru/20221229/kharkov-1842109280.html

В Харькове приостановили работу метро

В Харькове приостановили работу метро - РИА Новости, 29.12.2022

В Харькове приостановили работу метро

Движение поездов в метро Харькова на Украине приостановлено, сообщили в харьковском метрополитене. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:09

2022-12-29T10:09

2022-12-29T10:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова на Украине приостановлено, сообщили в харьковском метрополитене.Воздушная тревога была объявлена в четверг по всей Украине. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

харьков

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьков, в мире, украина