https://ria.ru/20221229/kharkov-1842109280.html
В Харькове приостановили работу метро
В Харькове приостановили работу метро - РИА Новости, 29.12.2022
В Харькове приостановили работу метро
Движение поездов в метро Харькова на Украине приостановлено, сообщили в харьковском метрополитене. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:09
2022-12-29T10:09
2022-12-29T10:50
специальная военная операция на украине
харьков
в мире
украина
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова на Украине приостановлено, сообщили в харьковском метрополитене.Воздушная тревога была объявлена в четверг по всей Украине. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, В мире, Украина
10:09 29.12.2022 (обновлено: 10:50 29.12.2022)
В Харькове приостановили работу метро
Метрополитен Харькова сообщил о приостановке движения поездов
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Движение поездов в метро Харькова на Украине приостановлено, сообщили
в харьковском метрополитене.
Воздушная тревога была объявлена в четверг по всей Украине. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов страны.
"Временно остановлено движение по линиям Харьковского метрополитена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале метрополитена одного из крупнейших городов Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.