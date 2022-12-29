https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842337444.html

Кадыров отжался 35 раз после прямой линии

Кадыров отжался 35 раз после прямой линии - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров отжался 35 раз после прямой линии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отжался 35 раз в студии после прямой линии. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:48

2022-12-29T19:48

2022-12-29T20:35

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отжался 35 раз в студии после прямой линии. Прямая линия главы Чечни прошла в четверг, среди прочих прозвучал вопрос о состоянии его здоровья. Кадыров заверил, что абсолютно здоров и тренируется каждый день. После завершения прямой линии глава Чечни вышел в центр студии и начал отжиматься от пола. Кадыров сделал всего 35 отжиманий. "Ахмат сила!" - сказал он после этого.

https://ria.ru/20221229/svo-1842325765.html

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2022

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рамзан кадыров