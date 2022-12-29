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Кадыров отжался 35 раз после прямой линии - РИА Новости, 29.12.2022
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Кадыров отжался 35 раз после прямой линии
Кадыров отжался 35 раз после прямой линии - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров отжался 35 раз после прямой линии
Глава Чечни Рамзан Кадыров отжался 35 раз в студии после прямой линии. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:48
2022-12-29T20:35
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отжался 35 раз в студии после прямой линии. Прямая линия главы Чечни прошла в четверг, среди прочих прозвучал вопрос о состоянии его здоровья. Кадыров заверил, что абсолютно здоров и тренируется каждый день. После завершения прямой линии глава Чечни вышел в центр студии и начал отжиматься от пола. Кадыров сделал всего 35 отжиманий. "Ахмат сила!" - сказал он после этого.
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353
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Кадыров 35 раз отжался в финале своей прямой линии
Кадыров 35 раз отжался в финале своей прямой линии
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353
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рамзан кадыров
Рамзан Кадыров
19:48 29.12.2022 (обновлено: 20:35 29.12.2022)
 
Кадыров отжался 35 раз после прямой линии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отжался 35 раз в студии после прямой линии

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров отжался 35 раз в студии после прямой линии.
Прямая линия главы Чечни прошла в четверг, среди прочих прозвучал вопрос о состоянии его здоровья. Кадыров заверил, что абсолютно здоров и тренируется каждый день.
После завершения прямой линии глава Чечни вышел в центр студии и начал отжиматься от пола. Кадыров сделал всего 35 отжиманий.
"Ахмат сила!" - сказал он после этого.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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Рамзан Кадыров
 
 
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