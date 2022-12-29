https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842328515.html

Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии

Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии - РИА Новости, 29.12.2022

Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии

Полпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову во время прямой линии. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:01

2022-12-29T19:01

2022-12-29T19:01

политика

рамзан кадыров

россия

северный кавказ

юрий чайка

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову во время прямой линии. Во время ответа на один из вопросов в ходе ежегодной прямой линии глава Чечни попросил прерваться, чтобы ответить на звонок полпреда. "Юрий Яковлевич, добрый вечер, как вы?" - сказал Кадыров, затем выслушал слова полпреда. "Я сейчас на прямом эфире, как закончу, буду этим заниматься. Спасибо большое", - пообещал он.

https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842326966.html

россия

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, рамзан кадыров, россия, северный кавказ, юрий чайка, чеченская республика (чечня)