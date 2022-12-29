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Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии - РИА Новости, 29.12.2022
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Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии
Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии - РИА Новости, 29.12.2022
Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии
Полпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову во время прямой линии. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:01
2022-12-29T19:01
политика
рамзан кадыров
россия
северный кавказ
юрий чайка
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову во время прямой линии. Во время ответа на один из вопросов в ходе ежегодной прямой линии глава Чечни попросил прерваться, чтобы ответить на звонок полпреда. "Юрий Яковлевич, добрый вечер, как вы?" - сказал Кадыров, затем выслушал слова полпреда. "Я сейчас на прямом эфире, как закончу, буду этим заниматься. Спасибо большое", - пообещал он.
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россия
северный кавказ
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политика, рамзан кадыров, россия, северный кавказ, юрий чайка, чеченская республика (чечня)
Политика, Рамзан Кадыров, Россия, Северный Кавказ, Юрий Чайка, Чеченская республика (Чечня)
19:01 29.12.2022
 
Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии

Полпред президента России в СКФО Чайка позвонил главе Чечни Кадырову во время прямой линии

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову во время прямой линии.
Во время ответа на один из вопросов в ходе ежегодной прямой линии глава Чечни попросил прерваться, чтобы ответить на звонок полпреда.
"Юрий Яковлевич, добрый вечер, как вы?" - сказал Кадыров, затем выслушал слова полпреда.
"Я сейчас на прямом эфире, как закончу, буду этим заниматься. Спасибо большое", - пообещал он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 18:55
Кадыров заявил, что извинения нужно приносить не перед ним, а перед народом
 
ПолитикаРамзан КадыровРоссияСеверный КавказЮрий ЧайкаЧеченская республика (Чечня)
 
 
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