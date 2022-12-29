https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842328515.html
Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии
Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии - РИА Новости, 29.12.2022
Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии
Полпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову во время прямой линии. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:01
2022-12-29T19:01
2022-12-29T19:01
политика
рамзан кадыров
россия
северный кавказ
юрий чайка
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову во время прямой линии. Во время ответа на один из вопросов в ходе ежегодной прямой линии глава Чечни попросил прерваться, чтобы ответить на звонок полпреда. "Юрий Яковлевич, добрый вечер, как вы?" - сказал Кадыров, затем выслушал слова полпреда. "Я сейчас на прямом эфире, как закончу, буду этим заниматься. Спасибо большое", - пообещал он.
https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842326966.html
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, рамзан кадыров, россия, северный кавказ, юрий чайка, чеченская республика (чечня)
Политика, Рамзан Кадыров, Россия, Северный Кавказ, Юрий Чайка, Чеченская республика (Чечня)
Полпред президента в СКФО позвонил Кадырову во время прямой линии
Полпред президента России в СКФО Чайка позвонил главе Чечни Кадырову во время прямой линии
ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Полпред президента РФ на Северном Кавказе Юрий Чайка позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову во время прямой линии.
Во время ответа на один из вопросов в ходе ежегодной прямой линии глава Чечни попросил прерваться, чтобы ответить на звонок полпреда.
"Юрий Яковлевич, добрый вечер, как вы?" - сказал Кадыров, затем выслушал слова полпреда.
"Я сейчас на прямом эфире, как закончу, буду этим заниматься. Спасибо большое", - пообещал он.