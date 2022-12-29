Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опроверг слухи о своей болезни - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842320137.html
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Кадыров опроверг слухи о своей болезни - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров опроверг слухи о своей болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слухи о своей болезни заявил, что абсолютно здоров и готов показать свою спортивную подготовку. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:29
2022-12-29T18:29
рамзан кадыров
россия
политика
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/12/1562761216_0:254:2360:1582_1920x0_80_0_0_027b5d919de86ea30850942f77146715.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слухи о своей болезни заявил, что абсолютно здоров и готов показать свою спортивную подготовку. По его словам, сплетни относительно состояния его здоровья могли возникнуть после просмотра кадров видео из Дагестана, когда ему помог выйти из машины помощник. Он уточнил, что там просто было неровное место. "Я абсолютно здоров. Каждый день тренируюсь, плаваю. После нашего эфира я покажу, что спортивно готов, если нужно", - сказал Кадыров во время ежегодной прямой линии, добавив, что тоже человек и имеет право болеть. "Три дня назад проверял сосуды, сердце, легкие – у меня все было чисто. Сказали, что абсолютно никаких отклонений нет. Каждые три месяца я сдаю анализы, провожу полное обследование, диагностику. Они (врачи – ред.) говорят, что я абсолютно здоров. Поэтому кто хочет, чтобы мы болели, мы назло им здоровы", - заявил глава Чечни.
https://ria.ru/20221229/chechentsy-1842316865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/12/1562761216_0:0:2110:1582_1920x0_80_0_0_3592649f73604b8f4edc2f2a3ab39f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, россия, политика, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Россия, Политика, Чеченская республика (Чечня)
18:29 29.12.2022
 
Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Кадыров заявил, что абсолютно здоров, несмотря на слухи о болезни

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слухи о своей болезни заявил, что абсолютно здоров и готов показать свою спортивную подготовку.
По его словам, сплетни относительно состояния его здоровья могли возникнуть после просмотра кадров видео из Дагестана, когда ему помог выйти из машины помощник. Он уточнил, что там просто было неровное место.
"Я абсолютно здоров. Каждый день тренируюсь, плаваю. После нашего эфира я покажу, что спортивно готов, если нужно", - сказал Кадыров во время ежегодной прямой линии, добавив, что тоже человек и имеет право болеть.
"Три дня назад проверял сосуды, сердце, легкие – у меня все было чисто. Сказали, что абсолютно никаких отклонений нет. Каждые три месяца я сдаю анализы, провожу полное обследование, диагностику. Они (врачи – ред.) говорят, что я абсолютно здоров. Поэтому кто хочет, чтобы мы болели, мы назло им здоровы", - заявил глава Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 18:15Специальная военная операция на Украине
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах
 
Рамзан КадыровРоссияПолитикаЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала