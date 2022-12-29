https://ria.ru/20221229/kadyrov-1842320137.html

Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Кадыров опроверг слухи о своей болезни - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слухи о своей болезни заявил, что абсолютно здоров и готов показать свою спортивную подготовку. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:29

2022-12-29T18:29

2022-12-29T18:29

рамзан кадыров

россия

политика

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на слухи о своей болезни заявил, что абсолютно здоров и готов показать свою спортивную подготовку. По его словам, сплетни относительно состояния его здоровья могли возникнуть после просмотра кадров видео из Дагестана, когда ему помог выйти из машины помощник. Он уточнил, что там просто было неровное место. "Я абсолютно здоров. Каждый день тренируюсь, плаваю. После нашего эфира я покажу, что спортивно готов, если нужно", - сказал Кадыров во время ежегодной прямой линии, добавив, что тоже человек и имеет право болеть. "Три дня назад проверял сосуды, сердце, легкие – у меня все было чисто. Сказали, что абсолютно никаких отклонений нет. Каждые три месяца я сдаю анализы, провожу полное обследование, диагностику. Они (врачи – ред.) говорят, что я абсолютно здоров. Поэтому кто хочет, чтобы мы болели, мы назло им здоровы", - заявил глава Чечни.

https://ria.ru/20221229/chechentsy-1842316865.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рамзан кадыров, россия, политика, чеченская республика (чечня)