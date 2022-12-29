https://ria.ru/20221229/iskopaemye-1842252986.html

В России в 2022 году открыли 167 месторождений полезных ископаемых

В России в 2022 году открыли 167 месторождений полезных ископаемых - РИА Новости, 29.12.2022

В России в 2022 году открыли 167 месторождений полезных ископаемых

Открыто 37 месторождений углеводородов и 130 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ), сообщает Минприроды РФ, подводя итоги года. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:59

2022-12-29T15:59

2022-12-29T15:59

экономика

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

полезные ископаемые

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Открыто 37 месторождений углеводородов и 130 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ), сообщает Минприроды РФ, подводя итоги года. "В 2022 году открыто 37 месторождений углеводородов и 130 месторождений твёрдых полезных ископаемых... В итоге, в 2022 году ожидается прирост ресурсов золота на 158 тонн, меди - на 1,3 миллиона тонн, цинка - на 2,4 миллиона тонн, свинца - на 1 миллион тонн, серебра - на 2,5 тысячи тонн, а углеводородов - на 4,3 миллиарда тонн условного топлива", - говорится в сообщении министерства. При этом прирост запасов нефти и конденсата составит 600 миллионов тонн по итогам года, газа – 675 миллиардов кубических метров, золота – 1 162,7 тонны, платиноидов – 117,1 тонны, меди – 767 тысяч тонн, никеля – 25 тысяч тонн. Уточняется, что самые крупные из открытых месторождений - Мадачагское нефтяное месторождение на шельфе Баренцева и Печорского морей с запасами нефти 82,3 миллиона тонн, открытое "Роснефтью", а также газоконденсатное месторождение имени В.И. Гири в ЯНАО с запасами газа более 52 миллиардов кубических метров, обнаруженное "Новатэком". "Среди твёрдых полезных ископаемых - это крупнейшее месторождение золота Лугокан в Забайкальском крае на 124 тонны золота, 604 тысячи тонн меди и 1,3 тысячи тонн серебра. Второе - золотосеребряное месторождение Роман в Якутии, сейчас оно проходит экспертизу в Государственной комиссии по запасам, ожидается постановка на баланс порядка 50 тонн золота", - добавляется в сообщении. Как отмечает ведомство, месторождения ТПИ открыты благодаря "заявительному принципу". За семь лет его работы открыто 326 месторождений - золота, железной руды, янтаря, поваренной соли, формовочных песков, угля и других видов сырья. Для того, чтобы динамика не падала, Минприроды планирует расширить действие "заявительного принципа" на ТПИ в Сибири, а также позволить оформлять поисковые лицензии в границах действующих нефтегазовых месторождений для изучения промышленных подземных вод, чтобы потом извлекать из них сырьё.

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

https://ria.ru/20221206/rzm-1836479079.html

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Ольга Фомченкова

экономика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, полезные ископаемые