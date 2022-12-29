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Главу астраханского центра творчества уволили после инцидента с подарками - РИА Новости, 29.12.2022
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Главу астраханского центра творчества уволили после инцидента с подарками
Главу астраханского центра творчества уволили после инцидента с подарками - РИА Новости, 29.12.2022
Главу астраханского центра творчества уволили после инцидента с подарками
Директора Астраханского областного центра развития творчества уволили после ситуации с распределением подарков на губернаторской елке, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T22:49
2022-12-29T22:49
общество
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Директора Астраханского областного центра развития творчества уволили после ситуации с распределением подарков на губернаторской елке, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Губернаторская елка в регионе прошла в среду. Как сообщали СМИ, новогодние подарки на мероприятии вручили только детям мобилизованных, а родителям остальных детей заявили, что подарки им вручат в их учреждениях. Губернатор назвал ситуацию абсолютно недопустимой. "Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду", - написал он в Telegram, добавив, что это бестактность и халатность руководителя учреждения-организатора, которые не укладываются в голове. "Сегодня приказом министерства образования и науки Астраханской области директор Астраханского областного центра развития творчества был уволен", - отметил глава региона. Также директор школы-интерната №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и региональный министр образования и науки привлечены к дисциплинарной ответственности. Бабушкин добавил, что дети не должны страдать из-за ошибок взрослых. Воспитанники школы-интерната, присутствовавшие на губернаторской елке, будут приглашены дополнительно на праздничное мероприятие в астраханском Театре оперы и балета.
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общество, игорь бабушкин, астраханская область
Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область
22:49 29.12.2022
 
Главу астраханского центра творчества уволили после инцидента с подарками

Главу астраханского центра творчества уволили после ситуации с распределением подарков

© РИА Новости / Александр Моклецов / Перейти в медиабанкНовогодние украшения
Новогодние украшения - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александр Моклецов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек - РИА Новости. Директора Астраханского областного центра развития творчества уволили после ситуации с распределением подарков на губернаторской елке, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Губернаторская елка в регионе прошла в среду. Как сообщали СМИ, новогодние подарки на мероприятии вручили только детям мобилизованных, а родителям остальных детей заявили, что подарки им вручат в их учреждениях.
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Губернатор назвал ситуацию абсолютно недопустимой. "Отрицать ошибку организаторов, в результате чего часть детей получили подарки на самом мероприятии, а подарки других были отправлены в учреждения, я не буду", - написал он в Telegram, добавив, что это бестактность и халатность руководителя учреждения-организатора, которые не укладываются в голове.
"Сегодня приказом министерства образования и науки Астраханской области директор Астраханского областного центра развития творчества был уволен", - отметил глава региона. Также директор школы-интерната №7 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и региональный министр образования и науки привлечены к дисциплинарной ответственности.
Бабушкин добавил, что дети не должны страдать из-за ошибок взрослых. Воспитанники школы-интерната, присутствовавшие на губернаторской елке, будут приглашены дополнительно на праздничное мероприятие в астраханском Театре оперы и балета.
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ОбществоИгорь БабушкинАстраханская область
 
 
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