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Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане - РИА Новости, 29.12.2022
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Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане
Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане - РИА Новости, 29.12.2022
Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане
Российская Федерация будет повышать темпы строительства разного рода военных кораблей, готовить моряков с учетом полученного опыта в ходе специальной военной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:33
2022-12-29T13:42
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская Федерация будет повышать темпы строительства разного рода военных кораблей, готовить моряков с учетом полученного опыта в ходе специальной военной операции и будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружений, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции. Словом - делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в мировом океане", - сказал Путин в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном корабле "Град".
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
13:33 29.12.2022 (обновлено: 13:42 29.12.2022)
 
Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане

Путин заявил, что Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская Федерация будет повышать темпы строительства разного рода военных кораблей, готовить моряков с учетом полученного опыта в ходе специальной военной операции и будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружений, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции. Словом - делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в мировом океане", - сказал Путин в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном корабле "Град".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 13:31
Путин разрешил поднять флаг на атомном крейсере "Генералиссимус Суворов"
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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