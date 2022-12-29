https://ria.ru/20221229/interesy-1842190411.html

Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане

Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане - РИА Новости, 29.12.2022

Путин: Россия будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане

Российская Федерация будет повышать темпы строительства разного рода военных кораблей, готовить моряков с учетом полученного опыта в ходе специальной военной... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:33

2022-12-29T13:33

2022-12-29T13:42

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российская Федерация будет повышать темпы строительства разного рода военных кораблей, готовить моряков с учетом полученного опыта в ходе специальной военной операции и будет делать все для защиты своих интересов в мировом океане, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, мы будем повышать темпы и объемы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружений, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учетом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции. Словом - делать все необходимое, чтобы надежно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в мировом океане", - сказал Путин в ходе церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном корабле "Град".

https://ria.ru/20221229/flag-1842189234.html

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россия, владимир путин