https://ria.ru/20221229/inflyatsiya-1842117397.html

Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов

Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022

Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов

Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:45

2022-12-29T10:45

2022-12-29T10:45

россия

экономика

антон силуанов

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания изначально были гораздо выше", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об итогах работы властей в 2022 году. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12,4%. В среду министерство экономического развития сообщило, что на 26 декабря инфляция в России в годовом выражении составила 12,19%.

https://ria.ru/20221228/inflyatsiya-1842028788.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, антон силуанов, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)