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Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
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Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов
Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов
Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:45
2022-12-29T10:45
россия
экономика
антон силуанов
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания изначально были гораздо выше", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об итогах работы властей в 2022 году. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12,4%. В среду министерство экономического развития сообщило, что на 26 декабря инфляция в России в годовом выражении составила 12,19%.
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россия, экономика, антон силуанов, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
10:45 29.12.2022
 
Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов

Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам текущего года составит около 12 процентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания изначально были гораздо выше", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об итогах работы властей в 2022 году.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12,4%.
В среду министерство экономического развития сообщило, что на 26 декабря инфляция в России в годовом выражении составила 12,19%.
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РоссияЭкономикаАнтон СилуановМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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