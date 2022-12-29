https://ria.ru/20221229/inflyatsiya-1842117397.html
Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов
Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов - РИА Новости, 29.12.2022
Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов
Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:45
2022-12-29T10:45
2022-12-29T10:45
россия
экономика
антон силуанов
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Инфляция в России по итогам текущего года составит около 12%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания изначально были гораздо выше", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос об итогах работы властей в 2022 году. По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза - в диапазоне 12-12,4%. В среду министерство экономического развития сообщило, что на 26 декабря инфляция в России в годовом выражении составила 12,19%.
https://ria.ru/20221228/inflyatsiya-1842028788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, антон силуанов, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Антон Силуанов, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Инфляция по итогам года составит около 12 процентов, заявил Силуанов
Силуанов заявил, что инфляция в России по итогам текущего года составит около 12 процентов