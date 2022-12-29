https://ria.ru/20221229/gosuslug-1842337236.html
Путин подписал закон о единых стандартах госуслуг
Путин подписал закон о единых стандартах госуслуг - РИА Новости, 29.12.2022
Путин подписал закон о единых стандартах госуслуг
Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, единых стандартах... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:43
2022-12-29T19:43
2022-12-29T19:43
общество
владимир путин
россия
москва
госуслуги
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, единых стандартах оказания таких услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки вносятся в Жилищный кодекс и закон "Об образовании в РФ". "Закон направлен на реализацию задач из перечня поручений президента РФ о переводе в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, поэтапном переходе к предоставлению по принципу "одного окна" в формате "Социального казначейства" федеральных мер соцподдержки", - говорится в сопроводительных материалах. Документом устанавливается, что правительство РФ в соответствии с законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" утверждает единые стандарты предоставления госуслуг, определенных в статье 160 Жилищного кодекса РФ (компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан) и в статье 65 закона об образовании (плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования). Эти стандарты подлежат соблюдению органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями при оказании таких услуг. Единые стандарты, утвержденные кабмином в соответствии с законом, применяются на территории Москвы с учетом положений, установленных законом "О статусе столицы Российской Федерации".
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РИА Новости
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общество, владимир путин, россия, москва, госуслуги
Общество, Владимир Путин, Россия, Москва, Госуслуги
Путин подписал закон о единых стандартах госуслуг
Президент Путин подписал закон о переводе социально значимых госуслуг в электронный формат
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о переводе социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный формат, единых стандартах оказания таких услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки вносятся в Жилищный кодекс и закон "Об образовании в РФ".
"Закон направлен на реализацию задач из перечня поручений президента РФ о переводе в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, поэтапном переходе к предоставлению по принципу "одного окна" в формате "Социального казначейства" федеральных мер соцподдержки", - говорится в сопроводительных материалах.
Документом устанавливается, что правительство РФ в соответствии с законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" утверждает единые стандарты предоставления госуслуг, определенных в статье 160 Жилищного кодекса РФ (компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан) и в статье 65 закона об образовании (плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования).
Эти стандарты подлежат соблюдению органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, подведомственными им организациями при оказании таких услуг.
Единые стандарты, утвержденные кабмином в соответствии с законом, применяются на территории Москвы
с учетом положений, установленных законом "О статусе столицы Российской Федерации".