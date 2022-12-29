https://ria.ru/20221229/gost-1842066708.html
Россиянам объяснили, зачем вводят новый ГОСТ для виски
Россиянам объяснили, зачем вводят новый ГОСТ для виски - РИА Новости, 29.12.2022
Россиянам объяснили, зачем вводят новый ГОСТ для виски
Новые ГОСТы на алкогольную продукцию, которые вступят в силу с 1 января, призваны обеспечить преимущество российской продукции, рассказал в интервью агентству... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T01:15
2022-12-29T01:15
2022-12-29T09:35
экономика
россия
ladoga
дмитрий исаченков
алкоголь
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Новые ГОСТы на алкогольную продукцию, которые вступят в силу с 1 января, призваны обеспечить преимущество российской продукции, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков.Речь идет о ГОСТ Р 56368-2022 "Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье" и ГОСТ Р 70225-2022 "Виски российский"."Пока можно с уверенностью утверждать, что появление нового ГОСТа связано с необходимостью выделить и создать преимущество полностью российским продуктам. Такие в категории виски уже есть и находят отклик у потребителя", — сказал собеседник агентства.По его словам, новый стандарт по виски будет регулировать производство исключительно отечественного продукта — из российского сырья.“При этом на бутылках может присутствовать соответствующая маркировка. Пока из того, что мы видим, — виски из российских дистиллятов может маркироваться и как "виски", и как "виски российский", — добавил Исаченков.Он отметил, что эти изменения не должны вызвать подорожания товара на полках магазинов, но допустил, что это может произойти в будущем, когда к ГОСТам выпустят дополнения.
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экономика, россия, ladoga, дмитрий исаченков, алкоголь
Экономика, Россия, LADOGA, Дмитрий Исаченков, Алкоголь
01:15 29.12.2022 (обновлено: 09:35 29.12.2022)
Россиянам объяснили, зачем вводят новый ГОСТ для виски
Эксперт LADOGA Исаченков: новый ГОСТ для виски нужен для преимущества российской продукции
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Новые ГОСТы на алкогольную продукцию, которые вступят в силу с 1 января, призваны обеспечить преимущество российской продукции, рассказал в интервью
агентству "Прайм" директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков.
Речь идет о ГОСТ Р 56368-2022 "Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье" и ГОСТ Р 70225-2022 "Виски российский".
"Пока можно с уверенностью утверждать, что появление нового ГОСТа связано с необходимостью выделить и создать преимущество полностью российским продуктам. Такие в категории виски уже есть и находят отклик у потребителя", — сказал собеседник агентства.
По его словам, новый стандарт по виски будет регулировать производство исключительно отечественного продукта — из российского сырья.
“При этом на бутылках может присутствовать соответствующая маркировка. Пока из того, что мы видим, — виски из российских дистиллятов может маркироваться и как "виски", и как "виски российский", — добавил Исаченков.
Он отметил, что эти изменения не должны вызвать подорожания товара на полках магазинов, но допустил, что это может произойти в будущем, когда к ГОСТам выпустят дополнения.