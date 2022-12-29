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Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов
Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов - РИА Новости, 29.12.2022
Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на 180 миллионов долларов, сообщило бюро госдепа по военно-политическим... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T06:25
2022-12-29T06:25
2022-12-29T06:25
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на 180 миллионов долларов, сообщило бюро госдепа по военно-политическим вопросам. "Госдепартамент одобрил запрос … на продажу Тайваню противотанковых систем Volcano, оцениваемых в 180 миллионов долларов", - говорится в заявлении бюро.
https://ria.ru/20221227/sluzhba-1841603987.html
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в мире, тайвань, сша, государственный департамент сша
В мире, Тайвань, США, Государственный департамент США
Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов
Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем на 180 миллионов долларов