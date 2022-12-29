https://ria.ru/20221229/gosdep-1842082023.html

Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов

Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов - РИА Новости, 29.12.2022

Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на 180 миллионов долларов, сообщило бюро госдепа по военно-политическим... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T06:25

2022-12-29T06:25

2022-12-29T06:25

в мире

тайвань

сша

государственный департамент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на 180 миллионов долларов, сообщило бюро госдепа по военно-политическим вопросам. "Госдепартамент одобрил запрос … на продажу Тайваню противотанковых систем Volcano, оцениваемых в 180 миллионов долларов", - говорится в заявлении бюро.

https://ria.ru/20221227/sluzhba-1841603987.html

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, сша, государственный департамент сша