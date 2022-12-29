Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/gosdep-1842082023.html
Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов
Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов - РИА Новости, 29.12.2022
Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на 180 миллионов долларов, сообщило бюро госдепа по военно-политическим... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T06:25
2022-12-29T06:25
в мире
тайвань
сша
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на 180 миллионов долларов, сообщило бюро госдепа по военно-политическим вопросам. "Госдепартамент одобрил запрос … на продажу Тайваню противотанковых систем Volcano, оцениваемых в 180 миллионов долларов", - говорится в заявлении бюро.
https://ria.ru/20221227/sluzhba-1841603987.html
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_72c50b2772531d51429c7659a1468180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, сша, государственный департамент сша
В мире, Тайвань, США, Государственный департамент США
06:25 29.12.2022
 
Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем на $180 миллионов

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем на 180 миллионов долларов

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений
Флаг Тайваня во время военных учений - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на 180 миллионов долларов, сообщило бюро госдепа по военно-политическим вопросам.
"Госдепартамент одобрил запрос … на продажу Тайваню противотанковых систем Volcano, оцениваемых в 180 миллионов долларов", - говорится в заявлении бюро.
Военные учения Han Kuang, Тайвань - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря, 12:03
Тайвань продлил обязательную срочную службу до года после китайских учений
 
В миреТайваньСШАГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала