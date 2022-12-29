https://ria.ru/20221229/goroda-1842175390.html
Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства
Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства - РИА Новости, 29.12.2022
Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в другие ведомства вопрос журналистов о том, защищены ли крупные российские города и столица -... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:05
2022-12-29T13:05
2022-12-29T13:09
безопасность
россия
москва
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833483087_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_9ad06b19ce5645a5bed978eabe3f8aeb.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в другие ведомства вопрос журналистов о том, защищены ли крупные российские города и столица - Москва от атак.Ранее в соцсетях появилась запись о том, что за Энгельсом в Саратовской области сработала ПВО. К записи приложены фотографии, запечатлевшие, предположительно, работу этой системы. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект в районе города Энгельса."Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я всё-таки переадресую вас в другие ведомства", - сказал Песков, отвечая на вопрос защищены ли крупные российское города от атак, в том числе Москва.
https://ria.ru/20221229/pvo-1842121070.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833483087_309:0:2758:1837_1920x0_80_0_0_eb6f172904ac284adbf0a3d00b3dabf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, москва, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Москва, Дмитрий Песков
13:05 29.12.2022 (обновлено: 13:09 29.12.2022)
Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства
Песков заявил, что администрация президента не занимается вопросами защиты крупных городов