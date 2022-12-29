https://ria.ru/20221229/goroda-1842175390.html

Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства

Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства - РИА Новости, 29.12.2022

Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в другие ведомства вопрос журналистов о том, защищены ли крупные российские города и столица -... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:05

2022-12-29T13:05

2022-12-29T13:09

безопасность

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в другие ведомства вопрос журналистов о том, защищены ли крупные российские города и столица - Москва от атак.Ранее в соцсетях появилась запись о том, что за Энгельсом в Саратовской области сработала ПВО. К записи приложены фотографии, запечатлевшие, предположительно, работу этой системы. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект в районе города Энгельса."Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я всё-таки переадресую вас в другие ведомства", - сказал Песков, отвечая на вопрос защищены ли крупные российское города от атак, в том числе Москва.

https://ria.ru/20221229/pvo-1842121070.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, москва, дмитрий песков