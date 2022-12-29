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Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства - РИА Новости, 29.12.2022
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Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства
Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства - РИА Новости, 29.12.2022
Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в другие ведомства вопрос журналистов о том, защищены ли крупные российские города и столица -... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:05
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безопасность
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в другие ведомства вопрос журналистов о том, защищены ли крупные российские города и столица - Москва от атак.Ранее в соцсетях появилась запись о том, что за Энгельсом в Саратовской области сработала ПВО. К записи приложены фотографии, запечатлевшие, предположительно, работу этой системы. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект в районе города Энгельса."Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я всё-таки переадресую вас в другие ведомства", - сказал Песков, отвечая на вопрос защищены ли крупные российское города от атак, в том числе Москва.
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безопасность, россия, москва, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Москва, Дмитрий Песков
13:05 29.12.2022 (обновлено: 13:09 29.12.2022)
 
Песков переадресовал вопрос о защите крупных городов в другие ведомства

Песков заявил, что администрация президента не занимается вопросами защиты крупных городов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков переадресовал в другие ведомства вопрос журналистов о том, защищены ли крупные российские города и столица - Москва от атак.
Ранее в соцсетях появилась запись о том, что за Энгельсом в Саратовской области сработала ПВО. К записи приложены фотографии, запечатлевшие, предположительно, работу этой системы. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила неопознанный объект в районе города Энгельса.
"Вы задаете мне вопрос, которым, очевидно, администрация президента не занимается. Поэтому я всё-таки переадресую вас в другие ведомства", - сказал Песков, отвечая на вопрос защищены ли крупные российское города от атак, в том числе Москва.
Зенитно-ракетная установка С-125 - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 10:53
В Клинцовском районе Брянской области сбили беспилотники
 
БезопасностьРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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