https://ria.ru/20221229/gaubitsyp-1842183365.html

Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777

Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777 - РИА Новости, 29.12.2022

Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американские гаубицы М777 и боевую машину РСЗО HIMARS, используемые украинскими военными, заявило... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:24

2022-12-29T13:24

2022-12-29T13:25

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американские гаубицы М777 и боевую машину РСЗО HIMARS, используемые украинскими военными, заявило Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, в ДНР были уничтожены гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.В районах Северска и Артемовска в ДНР, а также в Степном Запорожской области поражены три склада артиллерийских боеприпасов.Также российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".

https://ria.ru/20221229/nastuplenie-1842182046.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность