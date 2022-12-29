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Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777 - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/gaubitsyp-1842183365.html
Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777
Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777 - РИА Новости, 29.12.2022
Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американские гаубицы М777 и боевую машину РСЗО HIMARS, используемые украинскими военными, заявило... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:24
2022-12-29T13:25
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американские гаубицы М777 и боевую машину РСЗО HIMARS, используемые украинскими военными, заявило Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, в ДНР были уничтожены гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.В районах Северска и Артемовска в ДНР, а также в Степном Запорожской области поражены три склада артиллерийских боеприпасов.Также российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
https://ria.ru/20221229/nastuplenie-1842182046.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:24 29.12.2022 (обновлено: 13:25 29.12.2022)
 
Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777

Российские силы за сутки уничтожили две украинские гаубицы М777 и боевую машину HIMARS

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американские гаубицы М777 и боевую машину РСЗО HIMARS, используемые украинскими военными, заявило Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. В районе Константиновки Донецкой народной республики вскрыта позиция и уничтожена боевая машина системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сводке ведомства.
Кроме того, в ДНР были уничтожены гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
В районах Северска и Артемовска в ДНР, а также в Степном Запорожской области поражены три склада артиллерийских боеприпасов.
Также российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган".
Танк Т-72 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 13:19Специальная военная операция на Украине
Российские войска заняли новые рубежи на Донецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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