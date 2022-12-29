https://ria.ru/20221229/garant-1842257989.html

Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине, заявил премьер

Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине, заявил премьер - РИА Новости, 29.12.2022

Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине, заявил премьер

Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам года. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:04

2022-12-29T16:04

2022-12-29T19:23

специальная военная операция на украине

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РИМ, 29 дек — РИА Новости. Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам года."Существуют сложности в том, чтобы потом гарантировать мирный процесс, поэтому я сказала (Владимиру – ред.) Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения и готова помогать этому процессу", - сообщила она.По ее словам, в этой связи она намерена поехать в Киев до конца февраля, потому что "24 февраля может быть датой, к которой можно сделать что-то в рамках открытой инициативы".Премьер Италии подчеркнула, что не ощущает особых сигналов от России относительно мирного урегулирования."Но я была рада услышать от Зеленского желание начать инициативу в этом смысле, - сказал Мелони. - Есть некоторые сложности: пока речь идет о мирной конференции, а война такого масштаба касается ООН, потому что страна, в этом случае развязавшая эту войну, заседает в Совете Безопасности".Ранее Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Кроме того, комментируя 10 пунктов Зеленского, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой "формулы мира".

https://ria.ru/20221221/zelenskiy-1840365142.html

https://ria.ru/20221214/peremirie-1838574175.html

италия

украина

киев

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в мире, италия, украина, джорджа мелони, киев, дмитрий песков