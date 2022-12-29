https://ria.ru/20221229/frt-1842201204.html

ФРТ: регионы получат 320 млрд рублей для расселения "аварийки"

ФРТ: регионы получат 320 млрд рублей для расселения "аварийки" - РИА Новости, 29.12.2022

ФРТ: регионы получат 320 млрд рублей для расселения "аварийки"

Фонд развития территорий (ФРТ) принял решения о перечислении в регионы более 320 миллиардов рублей для реализации федерального проекта по расселению аварийного... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:51

2022-12-29T13:51

2022-12-29T13:51

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

расселение

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) принял решения о перечислении в регионы более 320 миллиардов рублей для реализации федерального проекта по расселению аварийного жилья, рассказал генеральный директор фонда Ильшат Шагиахметов.Он уточнил, что решения приняты о направлении регионам средств для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года."После представления рядом регионов в период с 12 декабря 2022 года реестров контрактов на приобретение квартир для переселения россиян из аварийного жилья фондом одобрено перечисление еще 7,93 миллиарда рублей. Кроме того, одобрено перечисление 2,29 миллиарда рублей по дополнительным заявкам Краснодарского и Ставропольского краев, а также Тверской области на получение финподдержки на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов, понесенных при ранее реализуемых этапах переселения", - приводятся в сообщении фонда слова его гендиректора.По данным на 27 декабря 2022 года, общая сумма средств, предусмотренных федпроектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в составе национального проекта "Жилье и городская среда", которые будут направлены ФРТ в регионы, составила 320,4 миллиарда рублей.Большинство регионов России демонстрируют высокие темпы выполнения задач по расселению аварийного жилья. "В свою очередь, Фонду развития территорий важно обеспечить своевременное предоставление финансовой поддержки для эффективной реализации этой важной социально значимой программы", - добавил Шагиахметов.По действующей программе расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Регионы, которые завершили такую работу, присоединяются к новой программе - расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года. Так, Чеченской Республике в соответствии с заявкой на получение финансовой поддержки для реализации программы будет направлено 1,41 миллиарда рублей.В сентябре 2021 года президент России попросил ускорить расселение россиян из аварийного жилья. По данным Росстата, в России в январе-октябре 2022 года объем жилищного строительства составил 87,8 миллиона квадратных метров, что на 21,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" влияет на различные сферы деятельности россиян и призвана не только улучшить жилищные условия, но и заметно повысить комфорт городской среды. Соответствующий федеральный проект, входящий в национальный, предусматривает увеличение доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году.

https://ria.ru/20221227/dolschiki-1841695749.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье, расселение