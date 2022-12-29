https://ria.ru/20221229/flag-1842189234.html

Путин разрешил поднять флаг на атомном крейсере "Генералиссимус Суворов"

Путин разрешил поднять флаг на атомном крейсере "Генералиссимус Суворов" - РИА Новости, 29.12.2022

Путин разрешил поднять флаг на атомном крейсере "Генералиссимус Суворов"

Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:31

2022-12-29T13:31

2022-12-29T13:36

владимир путин

россия

северодвинск

балтийск

безопасность

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном корабле "Град", церемония приема кораблей в состав Военно-морского флота проходит в четверг в режиме видеосвязи."Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю", - сказал Путин.В ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают в состав флота атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град", морской тральщик "Анатолий Шлемов", также будет осуществлен спуск на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III"."Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства "Борей-А". Корабли способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания и поступит в состав Тихоокеанского флота.Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати кораблей проекта "Буян-М", он успешно завершил государственные испытания и поступит в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота. Морской тральщик "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны и является седьмым тральщиком проекта 12700.

https://ria.ru/20221229/kreyser-1842191375.html

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северодвинск

балтийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, россия, северодвинск, балтийск, безопасность