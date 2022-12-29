https://ria.ru/20221229/flag-1842189234.html
Путин разрешил поднять флаг на атомном крейсере "Генералиссимус Суворов"
Путин разрешил поднять флаг на атомном крейсере "Генералиссимус Суворов" - РИА Новости, 29.12.2022
Путин разрешил поднять флаг на атомном крейсере "Генералиссимус Суворов"
Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:31
2022-12-29T13:31
2022-12-29T13:36
владимир путин
россия
северодвинск
балтийск
безопасность
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном корабле "Град", церемония приема кораблей в состав Военно-морского флота проходит в четверг в режиме видеосвязи."Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю", - сказал Путин.В ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают в состав флота атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град", морской тральщик "Анатолий Шлемов", также будет осуществлен спуск на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III"."Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства "Борей-А". Корабли способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания и поступит в состав Тихоокеанского флота.Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати кораблей проекта "Буян-М", он успешно завершил государственные испытания и поступит в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота. Морской тральщик "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны и является седьмым тральщиком проекта 12700.
https://ria.ru/20221229/kreyser-1842191375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, северодвинск, балтийск, безопасность
Владимир Путин, Россия, Северодвинск, Балтийск, Безопасность
13:31 29.12.2022 (обновлено: 13:36 29.12.2022)
Путин разрешил поднять флаг на атомном крейсере "Генералиссимус Суворов"
Путин разрешил поднять флаги на крейсере "Генералиссимус Суворов" и корабле "Град"
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил приступить к церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" и малом ракетном корабле "Град", церемония приема кораблей в состав Военно-морского флота проходит в четверг в режиме видеосвязи.
"Подъем военно-морского флага на кораблях, поступающих в Военно-морской флот, разрешаю", - сказал Путин.
В ходе мероприятия судостроительные верфи в Северодвинске
, Балтийске
и Владивостоке
передают в состав флота атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град", морской тральщик "Анатолий Шлемов", также будет осуществлен спуск на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III".
"Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства "Борей-А". Корабли способны нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". "Генералиссимус Суворов" успешно завершил государственные испытания и поступит в состав Тихоокеанского флота.
Малый ракетный корабль "Град" является десятым в серии из двенадцати кораблей проекта "Буян-М", он успешно завершил государственные испытания и поступит в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота. Морской тральщик "Анатолий Шлемов" относится к новому поколению кораблей противоминной обороны и является седьмым тральщиком проекта 12700.