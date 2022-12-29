https://ria.ru/20221229/fishing-1842119494.html

Мошенники устроили фишинговую рассылку с розыгрышем алкоголя

Мошенники устроили фишинговую рассылку с розыгрышем алкоголя - РИА Новости, 29.12.2022

Мошенники устроили фишинговую рассылку с розыгрышем алкоголя

Мошенники устроили в России фишинговую рассылку в WhatsApp с предложениями выиграть алкоголь от крупных ритейлеров: пользователей просят ответить на несколько... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:49

2022-12-29T10:49

2022-12-29T10:49

общество

технологии

россия

лаборатория касперского

whatsapp inc.

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мошенники устроили в России фишинговую рассылку в WhatsApp с предложениями выиграть алкоголь от крупных ритейлеров: пользователей просят ответить на несколько вопросов, поделиться ссылкой на розыгрыш и ввести данные карты, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "В декабре эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили волну скам-рассылок с розыгрышем алкоголя к новогоднему столу. "Письмо счастья" распространяется через WhatsApp. В нем пользователю предлагается выиграть алкогольный напиток. Приз якобы предоставляет крупный ретейлер по продаже спиртного", - говорится в сообщении. Отмечается, что для участия в акции нужно ответить на несколько простых вопросов вроде "Какую алкогольную продукцию вы предпочитаете" или "Что самое важное во время Нового года". Согласно легенде, для получения приза нужно либо разослать ссылку на акцию друзьям, а потом оставить свои данные для доставки бутылки, либо заплатить за нее 1 рубль, для чего ввести на сайте мошенников данные карты, включая CVV-код. "Рассылка носит массовый характер, поскольку получатели мошеннических сообщений пересылают их друг другу. По уверениям злоумышленников, чтобы повысить свои шансы выиграть, нужно поделиться сообщением о розыгрыше с как можно большим количеством людей", - предупреждают в "Лаборатории Касперского". Рассылка началась после 20 декабря. В первый же день эксперты обнаружили и заблокировали более 40 уникальных доменов. "Для кого-то один рубль может показаться совсем незначительной суммой. На это и рассчитывают злоумышленники, которых интересует не рубль, а данные карты, включая CVV-код", — пояснила контент-аналитик компании Ольга Свистунова. Собранные личные данные россиян злоумышленники могут использовать в других мошеннических схемах и для списания средств с карт.

https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842077386.html

https://ria.ru/20221220/itogi-1839946649.html

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общество, технологии, россия, лаборатория касперского, whatsapp inc.