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В Югре установили новогодние скульптуры, похожие на надгробия - РИА Новости, 29.12.2022
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Новый год — 2023
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В Югре установили новогодние скульптуры, похожие на надгробия
В Югре установили новогодние скульптуры, похожие на надгробия - РИА Новости, 29.12.2022
В Югре установили новогодние скульптуры, похожие на надгробия
Пользователи сети вновь шутят над новогодними снежными фигурами из Ханты-Мансийского автономного округа, в этот раз "досталось" скульптуре из поселка... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:59
2022-12-29T16:59
новый год — 2023
общество
снегурочка
ханты-мансийский автономный округ
мегион
нижневартовск
югра
новый год
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Пользователи сети вновь шутят над новогодними снежными фигурами из Ханты-Мансийского автономного округа, в этот раз "досталось" скульптуре из поселка Федоровского, которая напомнила им надгробие. Мастера в поселке Федоровском сделали из снежных блоков ровные плиты с символами уходящего и будущего года – тигра и зайца, вырезав на них "2022" и "2023". Югорчанам и пользователям сети они напомнили надгробия. "Год не наступил, а кроликов уже похоронили", "это проект сатанистов", "в Югре открылась вселенная кринжовых фигур" – комментируют они в местных пабликах. "Мы не комментируем этот вопрос, единственное, что могу сказать, что обращений и жалоб от местных жителей к нам не поступало. Данные виды ледяных скульптур устанавливаются ежегодно, и несут они посыл, что наступает Новый год", – сказала РИА Новости представитель администрации поселка. После "ушастого чуда" из Мегиона и истории из Нижневартовска, где горожане посмеялись над "протеиновой" Снегурочкой, которой необходимо сесть на диету, и "опухшим" зайцем, Югру в интернете стали шутливо называть "Меккой современного искусства".
https://ria.ru/20221228/dietolog-1841793057.html
ханты-мансийский автономный округ
мегион
нижневартовск
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общество, снегурочка, ханты-мансийский автономный округ, мегион, нижневартовск, югра, новый год
Новый год — 2023, Общество, Снегурочка, Ханты-Мансийский автономный округ, Мегион, Нижневартовск, Югра, Новый год
16:59 29.12.2022
 
В Югре установили новогодние скульптуры, похожие на надгробия

Югорчане шутят над новогодними фигурами в поселке Федоровском, напоминающими надгробия

© Осторожно | ЮГРА/VkontakteСнежные скульптуры в поселке Федоровском (Сургутский район)
Снежные скульптуры в поселке Федоровском (Сургутский район)
© Осторожно | ЮГРА/Vkontakte
Снежные скульптуры в поселке Федоровском (Сургутский район)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Пользователи сети вновь шутят над новогодними снежными фигурами из Ханты-Мансийского автономного округа, в этот раз "досталось" скульптуре из поселка Федоровского, которая напомнила им надгробие.
Мастера в поселке Федоровском сделали из снежных блоков ровные плиты с символами уходящего и будущего года – тигра и зайца, вырезав на них "2022" и "2023". Югорчанам и пользователям сети они напомнили надгробия. "Год не наступил, а кроликов уже похоронили", "это проект сатанистов", "в Югре открылась вселенная кринжовых фигур" – комментируют они в местных пабликах.
"Мы не комментируем этот вопрос, единственное, что могу сказать, что обращений и жалоб от местных жителей к нам не поступало. Данные виды ледяных скульптур устанавливаются ежегодно, и несут они посыл, что наступает Новый год", – сказала РИА Новости представитель администрации поселка.
После "ушастого чуда" из Мегиона и истории из Нижневартовска, где горожане посмеялись над "протеиновой" Снегурочкой, которой необходимо сесть на диету, и "опухшим" зайцем, Югру в интернете стали шутливо называть "Меккой современного искусства".
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Новый год — 2023ОбществоСнегурочкаХанты-Мансийский автономный округМегионНижневартовскЮграНовый год
 
 
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