https://ria.ru/20221229/evroparlament-1842082313.html
"Огромный провал!" В Сети возмутились идеями ЕП по разрешению кризиса
"Огромный провал!" В Сети возмутились идеями ЕП по разрешению кризиса - РИА Новости, 29.12.2022
"Огромный провал!" В Сети возмутились идеями ЕП по разрешению кризиса
Пользователей Twitter возмутили предложения Европарламента по преодолению нынешнего энергетического кризиса. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T07:00
2022-12-29T07:00
2022-12-29T11:26
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили предложения Европарламента по преодолению нынешнего энергетического кризиса."В то время как цены на энергию и продовольствие растут, множество европейцев испытывают трудности с покупкой продуктов и оплатой коммунальных услуг", — говорится в официальном аккаунте Европарламента.Публикация сопровождается видео, в котором излагается суть инициативы депутатов по борьбе с кризисом: обложить энергетические компании налогом на прибыль и с помощью дополнительных мер снизить давление на бизнес. Кроме того, парламентарии заявили о необходимости избавиться от зависимости от российских энергоносителей.Пользователи без энтузиазма отреагировали на эти предложения."Почему бы не обложить налогом на прибыль военно-промышленные компании?" — спросил Nikola Sretenovic."Что вы предлагаете? Больше денег Украине?" — съязвил Kyriacos."Решение простое — заберите деньги, украденные всеми главами стран и бюрократами, и отдайте их людям", — предложил Agiri."Бред!" — разозлился aerolaur."Это вызвано вашими идиотскими провальными мерами", — заключил freegolds.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221228/korruptsiya-1842065618.html
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европа, европарламент, евросоюз
Европа, Европарламент, Евросоюз
07:00 29.12.2022 (обновлено: 11:26 29.12.2022)
"Огромный провал!" В Сети возмутились идеями ЕП по разрешению кризиса
Пользователи Twitter назвали предложение ЕП по разрешению энергокризиса полным провалом
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили предложения Европарламента по преодолению нынешнего энергетического кризиса.
"В то время как цены на энергию и продовольствие растут, множество европейцев испытывают трудности с покупкой продуктов и оплатой коммунальных услуг", — говорится в официальном аккаунте Европарламента
.
Публикация сопровождается видео, в котором излагается суть инициативы депутатов по борьбе с кризисом: обложить энергетические компании налогом на прибыль и с помощью дополнительных мер снизить давление на бизнес. Кроме того, парламентарии заявили о необходимости избавиться от зависимости от российских энергоносителей.
Пользователи без энтузиазма отреагировали на эти предложения.
"Почему бы не обложить налогом на прибыль военно-промышленные компании?" — спросил Nikola Sretenovic.
"Энергетическая политика ЕС — огромный провал", — заявил Mr. N.
"Что вы предлагаете? Больше денег Украине?" — съязвил Kyriacos.
"Решение простое — заберите деньги, украденные всеми главами стран и бюрократами, и отдайте их людям", — предложил Agiri.
"Бред!" — разозлился aerolaur.
"Это вызвано вашими идиотскими провальными мерами", — заключил freegolds.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.