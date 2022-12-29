https://ria.ru/20221229/evroparlament-1842082313.html

"Огромный провал!" В Сети возмутились идеями ЕП по разрешению кризиса

"Огромный провал!" В Сети возмутились идеями ЕП по разрешению кризиса - РИА Новости, 29.12.2022

"Огромный провал!" В Сети возмутились идеями ЕП по разрешению кризиса

Пользователей Twitter возмутили предложения Европарламента по преодолению нынешнего энергетического кризиса. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T07:00

2022-12-29T07:00

2022-12-29T11:26

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутили предложения Европарламента по преодолению нынешнего энергетического кризиса."В то время как цены на энергию и продовольствие растут, множество европейцев испытывают трудности с покупкой продуктов и оплатой коммунальных услуг", — говорится в официальном аккаунте Европарламента.Публикация сопровождается видео, в котором излагается суть инициативы депутатов по борьбе с кризисом: обложить энергетические компании налогом на прибыль и с помощью дополнительных мер снизить давление на бизнес. Кроме того, парламентарии заявили о необходимости избавиться от зависимости от российских энергоносителей.Пользователи без энтузиазма отреагировали на эти предложения."Почему бы не обложить налогом на прибыль военно-промышленные компании?" — спросил Nikola Sretenovic."Что вы предлагаете? Больше денег Украине?" — съязвил Kyriacos."Решение простое — заберите деньги, украденные всеми главами стран и бюрократами, и отдайте их людям", — предложил Agiri."Бред!" — разозлился aerolaur."Это вызвано вашими идиотскими провальными мерами", — заключил freegolds.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221228/korruptsiya-1842065618.html

https://ria.ru/20221222/evropa-1840592718.html

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европа, европарламент, евросоюз