https://ria.ru/20221229/engels-1842153441.html

В Энгельсе проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО

В Энгельсе проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО - РИА Новости, 29.12.2022

В Энгельсе проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО

Оперативные службы проверяют сообщения в соцсетях о работе системы противовоздушной обороны вблизи города Энгельс в Саратовской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:22

2022-12-29T12:22

2022-12-29T12:24

энгельс

происшествия

саратовская область

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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативные службы проверяют сообщения в соцсетях о работе системы противовоздушной обороны вблизи города Энгельс в Саратовской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко.Ранее в соцсетях появилась запись о том, что за Энгельсом сработало ПВО. К записи приложены фотографии, запечатлевшие, предположительно, работу этой системы."Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители, выехали оперативные службы для проверки", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20221229/bespilotnik-1842069417.html

энгельс

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энгельс, происшествия, саратовская область