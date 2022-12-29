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В Энгельсе проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО - РИА Новости, 29.12.2022
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В Энгельсе проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО
В Энгельсе проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО - РИА Новости, 29.12.2022
В Энгельсе проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО
Оперативные службы проверяют сообщения в соцсетях о работе системы противовоздушной обороны вблизи города Энгельс в Саратовской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:22
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энгельс
происшествия
саратовская область
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативные службы проверяют сообщения в соцсетях о работе системы противовоздушной обороны вблизи города Энгельс в Саратовской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко.Ранее в соцсетях появилась запись о том, что за Энгельсом сработало ПВО. К записи приложены фотографии, запечатлевшие, предположительно, работу этой системы."Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители, выехали оперативные службы для проверки", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20221229/bespilotnik-1842069417.html
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энгельс, происшествия, саратовская область
Энгельс, Происшествия, Саратовская область
12:22 29.12.2022 (обновлено: 12:24 29.12.2022)
 
В Энгельсе проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО

Оперативные службы проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО вблизи Энгельса

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceАэродром Энгельс
Аэродром Энгельс - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Аэродром Энгельс. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оперативные службы проверяют сообщения в соцсетях о работе системы противовоздушной обороны вблизи города Энгельс в Саратовской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко.
Ранее в соцсетях появилась запись о том, что за Энгельсом сработало ПВО. К записи приложены фотографии, запечатлевшие, предположительно, работу этой системы.
"Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется. На место, о котором пишут жители, выехали оперативные службы для проверки", - сказала собеседница агентства.
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