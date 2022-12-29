https://ria.ru/20221229/elka-1842154189.html

Лавров принял участие в акции "Елка желаний"

Лавров принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 29.12.2022

Лавров принял участие в акции "Елка желаний"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал исполнить новогодние мечты трех ребят и даже помочь одному из них побывать на подводной лодке. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:23

2022-12-29T12:23

2022-12-29T12:23

россия

москва

воронежская область

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал исполнить новогодние мечты трех ребят и даже помочь одному из них побывать на подводной лодке. Лавров принял участие в благотворительной предновогодней акции "Елка желаний", кадры транслировал телеканал "Россия 24". "Ну, три!", - сказал министр, снимая шарики с желаниями с елки. Лавров выбрал три шарика: Максим из Москвы мечтает побывать внутри подводной лодки, Михаил из Воронежской области надеется получить в подарок гитару, а 17-летняя Дарья из Запорожской области хочет получить роль в спектакле. "Хорошо, будем стараться", - отметил министр, ознакомившись с заветными мечтами ребят. Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20221228/zhelanie-1842036440.html

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Екатерина Зайцева

россия, москва, воронежская область, сергей лавров, общество