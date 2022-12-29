Рейтинг@Mail.ru
Лавров принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221229/elka-1842154189.html
Лавров принял участие в акции "Елка желаний"
Лавров принял участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 29.12.2022
Лавров принял участие в акции "Елка желаний"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал исполнить новогодние мечты трех ребят и даже помочь одному из них побывать на подводной лодке. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:23
2022-12-29T12:23
россия
москва
воронежская область
сергей лавров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82ca821174da17a0eeaf97619d377b4.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал исполнить новогодние мечты трех ребят и даже помочь одному из них побывать на подводной лодке. Лавров принял участие в благотворительной предновогодней акции "Елка желаний", кадры транслировал телеканал "Россия 24". "Ну, три!", - сказал министр, снимая шарики с желаниями с елки. Лавров выбрал три шарика: Максим из Москвы мечтает побывать внутри подводной лодки, Михаил из Воронежской области надеется получить в подарок гитару, а 17-летняя Дарья из Запорожской области хочет получить роль в спектакле. "Хорошо, будем стараться", - отметил министр, ознакомившись с заветными мечтами ребят. Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
https://ria.ru/20221228/zhelanie-1842036440.html
россия
москва
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_08d049cf164069dc279951edca5b7e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, воронежская область, сергей лавров, общество
Россия, Москва, Воронежская область, Сергей Лавров, Общество
12:23 29.12.2022
 
Лавров принял участие в акции "Елка желаний"

Лавров пообещал исполнить мечту ребенка побывать на подводной лодке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акция "Елка желаний". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал исполнить новогодние мечты трех ребят и даже помочь одному из них побывать на подводной лодке.
Лавров принял участие в благотворительной предновогодней акции "Елка желаний", кадры транслировал телеканал "Россия 24".
"Ну, три!", - сказал министр, снимая шарики с желаниями с елки.
Лавров выбрал три шарика: Максим из Москвы мечтает побывать внутри подводной лодки, Михаил из Воронежской области надеется получить в подарок гитару, а 17-летняя Дарья из Запорожской области хочет получить роль в спектакле.
"Хорошо, будем стараться", - отметил министр, ознакомившись с заветными мечтами ребят.
Акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 19:56Новый год — 2023
Глава СК на "Елке желаний" исполнил новогодние мечты трех детей
 
РоссияМоскваВоронежская областьСергей ЛавровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала