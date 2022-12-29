16:32 29.12.2022 (обновлено: 16:42 29.12.2022)
СМИ: почти миллион жителей Одесской области остались без электроэнергии
"Думская": почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре в четверг, сообщают местные СМИ.
"В Одесской области почти миллион человек остаются без электричества", - говорится в сообщении в Telegram-канале одесского издания "Думская".
Сообщается, что регион остро нуждается в оборудовании и деталях для ремонта энергоинфраструктуры, так как темпы закупок и поставок аппаратуры не успевают покрыть потребности ремонтников.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.