https://ria.ru/20221229/elektroenergiya-1842269367.html

СМИ: почти миллион жителей Одесской области остались без электроэнергии

СМИ: почти миллион жителей Одесской области остались без электроэнергии - РИА Новости, 29.12.2022

СМИ: почти миллион жителей Одесской области остались без электроэнергии

Почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре в четверг, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T16:32

2022-12-29T16:32

2022-12-29T16:42

специальная военная операция на украине

одесская область

электричество

в мире

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре в четверг, сообщают местные СМИ.Сообщается, что регион остро нуждается в оборудовании и деталях для ремонта энергоинфраструктуры, так как темпы закупок и поставок аппаратуры не успевают покрыть потребности ремонтников.Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/dnepropetrovsk-1842222678.html

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

одесская область, электричество, в мире, украина, вооруженные силы рф