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СМИ: почти миллион жителей Одесской области остались без электроэнергии - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/elektroenergiya-1842269367.html
СМИ: почти миллион жителей Одесской области остались без электроэнергии
СМИ: почти миллион жителей Одесской области остались без электроэнергии - РИА Новости, 29.12.2022
СМИ: почти миллион жителей Одесской области остались без электроэнергии
Почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре в четверг, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T16:32
2022-12-29T16:42
специальная военная операция на украине
одесская область
электричество
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре в четверг, сообщают местные СМИ.Сообщается, что регион остро нуждается в оборудовании и деталях для ремонта энергоинфраструктуры, так как темпы закупок и поставок аппаратуры не успевают покрыть потребности ремонтников.Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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одесская область
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одесская область, электричество, в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Электричество, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
16:32 29.12.2022 (обновлено: 16:42 29.12.2022)
 
СМИ: почти миллион жителей Одесской области остались без электроэнергии

"Думская": почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Почти миллион жителей Одесской области Украины остались без электроэнергии после удара по инфраструктуре в четверг, сообщают местные СМИ.
"В Одесской области почти миллион человек остаются без электричества", - говорится в сообщении в Telegram-канале одесского издания "Думская".
Сообщается, что регион остро нуждается в оборудовании и деталях для ремонта энергоинфраструктуры, так как темпы закупок и поставок аппаратуры не успевают покрыть потребности ремонтников.
Воздушная тревога в четверг утром была объявлена по всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вид на город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 14:44Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьЭлектричествоВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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