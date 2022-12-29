https://ria.ru/20221229/elektrichestvo-1842107641.html

Левобережную часть Каменского на Украине полностью обесточило

Левобережную часть Каменского на Украине полностью обесточило - РИА Новости, 29.12.2022

Левобережную часть Каменского на Украине полностью обесточило

Вся левобережная часть города Каменское в Днепропетровской области Украины обесточена, также без света остается котельная, сообщил мэр Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:02

2022-12-29T10:02

2022-12-29T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

кривой рог

андрей белоусов

александр вилкул

денис шмыгаль

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вся левобережная часть города Каменское в Днепропетровской области Украины обесточена, также без света остается котельная, сообщил мэр Андрей Белоусов. Сегодня по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил, что из-за этого энергетики в городе превентивно отключили электроэнергию, вся критическая инфраструктура переводится на генераторы. "На эту минуту обесточена вся левобережная часть города. Котельная тоже остается без питания. Ждем подключения и действуем в соответствии с ситуацией", - написал Белоусов в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221229/trevoga-1842093996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, кривой рог, андрей белоусов, александр вилкул, денис шмыгаль, вооруженные силы рф