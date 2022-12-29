https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842117713.html

Ожидания в экономике-2023: общее погружение

Ожидания в экономике-2023: общее погружение - РИА Новости, 29.12.2022

Ожидания в экономике-2023: общее погружение

Мир погружается в рецессию, и, по прогнозу МВФ, в 2023 году она затронет более трети глобального ВВП, причем буксовать продолжат три крупнейшие экономики:... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:46

2022-12-29T10:46

2022-12-29T10:47

экономика

россия

китай

европа

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

мвф

андрей белоусов

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мир погружается в рецессию, и, по прогнозу МВФ, в 2023 году она затронет более трети глобального ВВП, причем буксовать продолжат три крупнейшие экономики: Соединенные Штаты, Европейский союз и Китай. Россия, конечно, тоже не останется в стороне, но худшее для нее уже позади. Власти рассчитывают пройти новый год без потрясений - там, где есть риски, подстелили соломку, а для граждан подготовили гарантии и меры защиты. РИА Новости выбрало 10 ожидаемых событий в экономике, которые будут наиболее значимы для россиян. 1. Лучше, чем могло быть Новый год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022, когда она столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Самые мрачные ожидания уходящего года не оправдались, и в прогнозах на ближайшее будущее степень оптимизма тоже растет. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ожидает динамику ВВП России в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз – спад на 0,8%. Большие надежды аналитики возлагают на рост инвестиций - на крупные инфраструктурные проекты правительство не жалеет даже денег из ФНБ. Один из таких проектов запустят досрочно: в конце 2023 года откроется автомобильное движение по всей платной трассе М-12 от Москвы до Казани. Автодорога “Восток” сократит время в пути между двумя городами с 12 до 6,5 часа, стоимость проезда по всей трассе составит около 3 тысяч рублей. 2. Все нормально, деньги естьРоссийский бюджет в следующем году запланирован с дефицитом в 2% ВВП, покрывать его Минфин планирует за счет займов и ФНБ. Причем к последнему будет прибегать лишь в крайнем случае – средства фонда предназначены прежде всего для инвестиций. Риски для бюджета 2023 году сохранятся, они будут связаны в основном с санкциями и ограничениями на российский экспорт. Но все обязательства по выплатам пред людьми будут выполнены, поскольку правительство заложило в свои расчеты очень консервативный прогноз: нефть – по 70 долларов за баррель, доллар - по 68 рублей, газ – по 700 долларов за тысячу кубов. Власти уверены, что реальные условия будут лучше. Поэтому уже с января в России заработает новое бюджетное правило и Минфин будет не тратить, а наоборот – пополнять ФНБ. 3. Потолок нефтянойВ 2022 году введено эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти выше "потолка" в 60 долларов за баррель, а с 5 февраля 2023 года вступит в силу еще один запрет - на морские поставки нефтепродуктов. Ценовой потолок для нефтепродуктов тоже будет введен – но пока Европа не определилась с его высотой. Ответ России на эти ограничения был весьма жестким: торговать по нерыночным правилам она не будет. В связи с этим эксперты предсказывают Европе настоящий апокалипсис: спад производства и затяжную инфляцию. Российские экспортеры и бюджет тоже понесут потери – но они будут временными. Покупатели на российские ресурсы найдутся среди других стран, уверены власти. 4. Разморозка или обменРоссийские инвесторы, чьи активы в западных странах были заморожены из-за санкций, получили робкую надежду: Минфин РФ заявил, что надеется начать диалог с европейцами о взаимной разморозке активов. России есть что предложить: в ответ на недружественные действия в стране также были заблокированы активы иностранцев. Силуанов признал, что процесс переговоров будет длительным и сложным, а его результат будет зависеть от желания партнеров вести такой диалог. В ЦБ скептически смотрят на такие инициативы: регулятор заявил, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов крайне низкие. Но правильные сигналы поданы. 5. Осторожно, кредиты!Простым россиянам в 2023 году будет сложнее навесить на себя непосильную кредитную кабалу: ЦБ начнет применять количественные ограничения на выдачу гражданам потребкредитов и микрозаймов. Регулятор пообещал, что эта мера не сильно затронет доступность кредитования для граждан: по оценкам ЦБ, под нее попадет не более 10% выдаваемых за квартал потребкредитов и 14% микрозаймов. Из-за введенных ограничений физлица недополучат от банков и микрофинансовых организаций в течение 2023–2025 годов около 540 миллиардов рублей. При этом портфель потребкредитов за эти три года будет меньше на примерно 800 миллиардов рублей. 6. Сберегать в долгуюРынок в следующем году ожидает новой программы долгосрочных сбережений для граждан. С ее помощью власти хотят убить сразу двух зайцев: заставить граждан формировать себе личную финансовую "подушку безопасности" и создать источник "длинных денег" в экономике. Государство в рамках этой программы обещает софинансировать накопления россиян на сумму до 36 тысяч рублей в год, давать по ним расширенную страховку – до 2,8 миллиона рублей, и налоговый вычет - до 52 тысяч рублей ежегодно. Контроль за инвестированием средств будет осуществлять Банк России, при этом накопления можно будет доверить сразу нескольким операторам, чтобы диверсифицировать риски. 7. Налог на выездНовых налогов в России в 2023 году вводить не будут даже в случае падения доходов бюджета, однако для уехавших из страны россиян изменения готовятся. В Госдуме разрабатывают поправки о налогообложении зарплат сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа. Депутаты хотят ввести для таких "удаленщиков" повышенное налогообложение и лишить всех преференций. Позиция Минфина мягче – оставить для них ту же нагрузку, которую они имели, находясь внутри страны. Сейчас налогоплательщик, прожив за пределами России больше полугода, теряет налоговое резидентство и перестает платить здесь подоходный налог. Окончательного решения властей пока нет. Мера коснется в основном IT-специалистов, многие из которых находятся за пределами страны и продолжают работать на Россию. По оценке Минцифры, их число может достигать 80 тысяч человек. 8. Электронные визыПриятные новости ждут гостей России: президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о возобновлении для них действия электронных виз. МИД РФ сообщил, что к концу года планирует завершить модернизацию сервисов для их оформления. Единая электронная виза должна была заработать еще в 2021 году для граждан 53 государств, включая европейские, но проект был отложен из-за пандемии. Расширится в новом году и число стран с безвизовым въездом для туристов: например, групповой туристический обмен в ближайшее время планируют запустить Россия и Иран. 9. Открытие Китая Россия, да и весь мир с нетерпением ожидают открытия для туристов границ Китая, где до сих пор сохраняются карантинные ограничения. В конце 2022 года комитет по делам здравоохранения КНР опубликовал требования по ПЦР-тестированию к прибывающим страну, породив слухи о скором открытии границ. Но такие выводы делать рано: цель въезда "туризм" не упомянута в сообщениях властей о планируемой отмене карантина, речь пока идет о различных нетуристических поездках. Зато с выездом китайцев за границу появилась определённость: власти обещали возобновить эту возможность, правда, пока без точной даты. 10. Онлайн-продажи алкоголя В конце 2023 года любителей онлайн-покупок ждет еще она приятная новость: с ноября можно будет легально приобрести в интернете отечественное вино с доставкой на дом. Предполагается, что спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Сейчас в интернете легально можно только выбрать понравившуюся бутылку и магазин, откуда забирать ее придется уже самому – непременно с документом подтверждающим, что покупатель достиг 18 лет. Минфин надеется, что эксперимент в дальнейшем можно будет масштабировать. Представители отрасли уже просят расширить число его участников, чтобы доставлять алкоголь могли и маркетплейсы.

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китай

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