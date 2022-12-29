https://ria.ru/20221229/ekonomika-1842117713.html
Ожидания в экономике-2023: общее погружение
Ожидания в экономике-2023: общее погружение - РИА Новости, 29.12.2022
Ожидания в экономике-2023: общее погружение
Мир погружается в рецессию, и, по прогнозу МВФ, в 2023 году она затронет более трети глобального ВВП, причем буксовать продолжат три крупнейшие экономики:... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:46
2022-12-29T10:46
2022-12-29T10:47
экономика
россия
китай
европа
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
мвф
андрей белоусов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мир погружается в рецессию, и, по прогнозу МВФ, в 2023 году она затронет более трети глобального ВВП, причем буксовать продолжат три крупнейшие экономики: Соединенные Штаты, Европейский союз и Китай. Россия, конечно, тоже не останется в стороне, но худшее для нее уже позади. Власти рассчитывают пройти новый год без потрясений - там, где есть риски, подстелили соломку, а для граждан подготовили гарантии и меры защиты. РИА Новости выбрало 10 ожидаемых событий в экономике, которые будут наиболее значимы для россиян. 1. Лучше, чем могло быть Новый год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022, когда она столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Самые мрачные ожидания уходящего года не оправдались, и в прогнозах на ближайшее будущее степень оптимизма тоже растет. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что ожидает динамику ВВП России в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз – спад на 0,8%. Большие надежды аналитики возлагают на рост инвестиций - на крупные инфраструктурные проекты правительство не жалеет даже денег из ФНБ. Один из таких проектов запустят досрочно: в конце 2023 года откроется автомобильное движение по всей платной трассе М-12 от Москвы до Казани. Автодорога “Восток” сократит время в пути между двумя городами с 12 до 6,5 часа, стоимость проезда по всей трассе составит около 3 тысяч рублей. 2. Все нормально, деньги естьРоссийский бюджет в следующем году запланирован с дефицитом в 2% ВВП, покрывать его Минфин планирует за счет займов и ФНБ. Причем к последнему будет прибегать лишь в крайнем случае – средства фонда предназначены прежде всего для инвестиций. Риски для бюджета 2023 году сохранятся, они будут связаны в основном с санкциями и ограничениями на российский экспорт. Но все обязательства по выплатам пред людьми будут выполнены, поскольку правительство заложило в свои расчеты очень консервативный прогноз: нефть – по 70 долларов за баррель, доллар - по 68 рублей, газ – по 700 долларов за тысячу кубов. Власти уверены, что реальные условия будут лучше. Поэтому уже с января в России заработает новое бюджетное правило и Минфин будет не тратить, а наоборот – пополнять ФНБ. 3. Потолок нефтянойВ 2022 году введено эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти выше "потолка" в 60 долларов за баррель, а с 5 февраля 2023 года вступит в силу еще один запрет - на морские поставки нефтепродуктов. Ценовой потолок для нефтепродуктов тоже будет введен – но пока Европа не определилась с его высотой. Ответ России на эти ограничения был весьма жестким: торговать по нерыночным правилам она не будет. В связи с этим эксперты предсказывают Европе настоящий апокалипсис: спад производства и затяжную инфляцию. Российские экспортеры и бюджет тоже понесут потери – но они будут временными. Покупатели на российские ресурсы найдутся среди других стран, уверены власти. 4. Разморозка или обменРоссийские инвесторы, чьи активы в западных странах были заморожены из-за санкций, получили робкую надежду: Минфин РФ заявил, что надеется начать диалог с европейцами о взаимной разморозке активов. России есть что предложить: в ответ на недружественные действия в стране также были заблокированы активы иностранцев. Силуанов признал, что процесс переговоров будет длительным и сложным, а его результат будет зависеть от желания партнеров вести такой диалог. В ЦБ скептически смотрят на такие инициативы: регулятор заявил, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов крайне низкие. Но правильные сигналы поданы. 5. Осторожно, кредиты!Простым россиянам в 2023 году будет сложнее навесить на себя непосильную кредитную кабалу: ЦБ начнет применять количественные ограничения на выдачу гражданам потребкредитов и микрозаймов. Регулятор пообещал, что эта мера не сильно затронет доступность кредитования для граждан: по оценкам ЦБ, под нее попадет не более 10% выдаваемых за квартал потребкредитов и 14% микрозаймов. Из-за введенных ограничений физлица недополучат от банков и микрофинансовых организаций в течение 2023–2025 годов около 540 миллиардов рублей. При этом портфель потребкредитов за эти три года будет меньше на примерно 800 миллиардов рублей. 6. Сберегать в долгуюРынок в следующем году ожидает новой программы долгосрочных сбережений для граждан. С ее помощью власти хотят убить сразу двух зайцев: заставить граждан формировать себе личную финансовую "подушку безопасности" и создать источник "длинных денег" в экономике. Государство в рамках этой программы обещает софинансировать накопления россиян на сумму до 36 тысяч рублей в год, давать по ним расширенную страховку – до 2,8 миллиона рублей, и налоговый вычет - до 52 тысяч рублей ежегодно. Контроль за инвестированием средств будет осуществлять Банк России, при этом накопления можно будет доверить сразу нескольким операторам, чтобы диверсифицировать риски. 7. Налог на выездНовых налогов в России в 2023 году вводить не будут даже в случае падения доходов бюджета, однако для уехавших из страны россиян изменения готовятся. В Госдуме разрабатывают поправки о налогообложении зарплат сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа. Депутаты хотят ввести для таких "удаленщиков" повышенное налогообложение и лишить всех преференций. Позиция Минфина мягче – оставить для них ту же нагрузку, которую они имели, находясь внутри страны. Сейчас налогоплательщик, прожив за пределами России больше полугода, теряет налоговое резидентство и перестает платить здесь подоходный налог. Окончательного решения властей пока нет. Мера коснется в основном IT-специалистов, многие из которых находятся за пределами страны и продолжают работать на Россию. По оценке Минцифры, их число может достигать 80 тысяч человек. 8. Электронные визыПриятные новости ждут гостей России: президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о возобновлении для них действия электронных виз. МИД РФ сообщил, что к концу года планирует завершить модернизацию сервисов для их оформления. Единая электронная виза должна была заработать еще в 2021 году для граждан 53 государств, включая европейские, но проект был отложен из-за пандемии. Расширится в новом году и число стран с безвизовым въездом для туристов: например, групповой туристический обмен в ближайшее время планируют запустить Россия и Иран. 9. Открытие Китая Россия, да и весь мир с нетерпением ожидают открытия для туристов границ Китая, где до сих пор сохраняются карантинные ограничения. В конце 2022 года комитет по делам здравоохранения КНР опубликовал требования по ПЦР-тестированию к прибывающим страну, породив слухи о скором открытии границ. Но такие выводы делать рано: цель въезда "туризм" не упомянута в сообщениях властей о планируемой отмене карантина, речь пока идет о различных нетуристических поездках. Зато с выездом китайцев за границу появилась определённость: власти обещали возобновить эту возможность, правда, пока без точной даты. 10. Онлайн-продажи алкоголя В конце 2023 года любителей онлайн-покупок ждет еще она приятная новость: с ноября можно будет легально приобрести в интернете отечественное вино с доставкой на дом. Предполагается, что спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Сейчас в интернете легально можно только выбрать понравившуюся бутылку и магазин, откуда забирать ее придется уже самому – непременно с документом подтверждающим, что покупатель достиг 18 лет. Минфин надеется, что эксперимент в дальнейшем можно будет масштабировать. Представители отрасли уже просят расширить число его участников, чтобы доставлять алкоголь могли и маркетплейсы.
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экономика, россия, китай, европа, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), мвф, андрей белоусов, владимир путин
Экономика, Россия, Китай, Европа, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ, Андрей Белоусов, Владимир Путин
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мир погружается в рецессию, и, по прогнозу МВФ, в 2023 году она затронет более трети глобального ВВП, причем буксовать продолжат три крупнейшие экономики: Соединенные Штаты, Европейский союз и Китай. Россия, конечно, тоже не останется в стороне, но худшее для нее уже позади. Власти рассчитывают пройти новый год без потрясений - там, где есть риски, подстелили соломку, а для граждан подготовили гарантии и меры защиты.
РИА Новости выбрало 10 ожидаемых событий в экономике, которые будут наиболее значимы для россиян.
Новый год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022, когда она столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. Самые мрачные ожидания уходящего года не оправдались, и в прогнозах на ближайшее будущее степень оптимизма тоже растет.
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов
заявил, что ожидает динамику ВВП России в 2023 году "около нуля", хотя официальный прогноз – спад на 0,8%. Большие надежды аналитики возлагают на рост инвестиций - на крупные инфраструктурные проекты правительство не жалеет даже денег из ФНБ.
Один из таких проектов запустят досрочно: в конце 2023 года откроется автомобильное движение по всей платной трассе М-12 от Москвы
до Казани
. Автодорога “Восток” сократит время в пути между двумя городами с 12 до 6,5 часа, стоимость проезда по всей трассе составит около 3 тысяч рублей.
2. Все нормально, деньги есть
Российский бюджет в следующем году запланирован с дефицитом в 2% ВВП, покрывать его Минфин п
ланирует за счет займов и ФНБ. Причем к последнему будет прибегать лишь в крайнем случае – средства фонда предназначены прежде всего для инвестиций.
Риски для бюджета 2023 году сохранятся, они будут связаны в основном с санкциями и ограничениями на российский экспорт. Но все обязательства по выплатам пред людьми будут выполнены, поскольку правительство заложило в свои расчеты очень консервативный прогноз: нефть – по 70 долларов за баррель, доллар - по 68 рублей, газ – по 700 долларов за тысячу кубов.
Власти уверены, что реальные условия будут лучше. Поэтому уже с января в России заработает новое бюджетное правило и Минфин будет не тратить, а наоборот – пополнять ФНБ.
В 2022 году введено эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти выше "потолка" в 60 долларов за баррель, а с 5 февраля 2023 года вступит в силу еще один запрет - на морские поставки нефтепродуктов. Ценовой потолок для нефтепродуктов тоже будет введен – но пока Европа
не определилась с его высотой.
Ответ России на эти ограничения был весьма жестким: торговать по нерыночным правилам она не будет. В связи с этим эксперты предсказывают Европе настоящий апокалипсис: спад производства и затяжную инфляцию.
Российские экспортеры и бюджет тоже понесут потери – но они будут временными. Покупатели на российские ресурсы найдутся среди других стран, уверены власти.
Российские инвесторы, чьи активы в западных странах были заморожены из-за санкций, получили робкую надежду: Минфин РФ заявил, что надеется начать диалог с европейцами о взаимной разморозке активов.
России есть что предложить: в ответ на недружественные действия в стране также были заблокированы активы иностранцев. Силуанов признал, что процесс переговоров будет длительным и сложным, а его результат будет зависеть от желания партнеров вести такой диалог.
В ЦБ
скептически смотрят на такие инициативы: регулятор заявил, что перспективы возврата заблокированных за рубежом активов крайне низкие. Но правильные сигналы поданы.
Простым россиянам в 2023 году будет сложнее навесить на себя непосильную кредитную кабалу: ЦБ начнет применять количественные ограничения на выдачу гражданам потребкредитов и микрозаймов.
Регулятор пообещал, что эта мера не сильно затронет доступность кредитования для граждан: по оценкам ЦБ, под нее попадет не более 10% выдаваемых за квартал потребкредитов и 14% микрозаймов.
Из-за введенных ограничений физлица недополучат от банков и микрофинансовых организаций в течение 2023–2025 годов около 540 миллиардов рублей. При этом портфель потребкредитов за эти три года будет меньше на примерно 800 миллиардов рублей.
Рынок в следующем году ожидает новой программы долгосрочных сбережений для граждан. С ее помощью власти хотят убить сразу двух зайцев: заставить граждан формировать себе личную финансовую "подушку безопасности" и создать источник "длинных денег" в экономике.
Государство в рамках этой программы обещает софинансировать накопления россиян на сумму до 36 тысяч рублей в год, давать по ним расширенную страховку – до 2,8 миллиона рублей, и налоговый вычет - до 52 тысяч рублей ежегодно.
Контроль за инвестированием средств будет осуществлять Банк России, при этом накопления можно будет доверить сразу нескольким операторам, чтобы диверсифицировать риски.
Новых налогов в России в 2023 году вводить не будут даже в случае падения доходов бюджета, однако для уехавших из страны россиян изменения готовятся. В Госдуме
разрабатывают поправки о налогообложении зарплат сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа.
Депутаты хотят ввести для таких "удаленщиков" повышенное налогообложение и лишить всех преференций. Позиция Минфина мягче – оставить для них ту же нагрузку, которую они имели, находясь внутри страны. Сейчас налогоплательщик, прожив за пределами России больше полугода, теряет налоговое резидентство и перестает платить здесь подоходный налог.
Окончательного решения властей пока нет.
Мера коснется в основном IT-специалистов, многие из которых находятся за пределами страны и продолжают работать на Россию. По оценке Минцифры, их число может достигать 80 тысяч человек.
Приятные новости ждут гостей России: президент РФ Владимир Путин
поручил правительству представить предложения о возобновлении для них действия электронных виз. МИД РФ сообщил, что к концу года планирует завершить модернизацию сервисов для их оформления.
Единая электронная виза должна была заработать еще в 2021 году для граждан 53 государств, включая европейские, но проект был отложен из-за пандемии.
Расширится в новом году и число стран с безвизовым въездом для туристов: например, групповой туристический обмен в ближайшее время планируют запустить Россия и Иран
.
Россия, да и весь мир с нетерпением ожидают открытия для туристов границ Китая, где до сих пор сохраняются карантинные ограничения. В конце 2022 года комитет по делам здравоохранения КНР опубликовал требования по ПЦР-тестированию к прибывающим страну, породив слухи о скором открытии границ.
Но такие выводы делать рано: цель въезда "туризм" не упомянута в сообщениях властей о планируемой отмене карантина, речь пока идет о различных нетуристических поездках.
Зато с выездом китайцев за границу появилась определённость: власти обещали возобновить эту возможность, правда, пока без точной даты.
10. Онлайн-продажи алкоголя
В конце 2023 года любителей онлайн-покупок ждет еще она приятная новость: с ноября можно будет легально приобрести в интернете отечественное вино с доставкой на дом. Предполагается, что спиртное можно будет купить на сайте "Почты России
", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа.
Сейчас в интернете легально можно только выбрать понравившуюся бутылку и магазин, откуда забирать ее придется уже самому – непременно с документом подтверждающим, что покупатель достиг 18 лет.
Минфин надеется, что эксперимент в дальнейшем можно будет масштабировать. Представители отрасли уже просят расширить число его участников, чтобы доставлять алкоголь могли и маркетплейсы.