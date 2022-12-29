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В СМИ опубликовали фото столба дыма после взрывов в Киевской области

В СМИ опубликовали фото столба дыма после взрывов в Киевской области - РИА Новости, 29.12.2022

В СМИ опубликовали фото столба дыма после взрывов в Киевской области

Столб дыма виден в Киевской области после сообщений о взрыве, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:09

2022-12-29T10:09

2022-12-29T10:24

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денис шмыгаль

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киевская область

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Столб дыма виден в Киевской области после сообщений о взрыве, пишет украинское издание "Страна.ua". Воздушная тревога была объявлена в четверг по всей Украине. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и области. По информации "Страны.ua", над Киевской областью поднимается столб дыма. По предварительной информации, в Киеве произошел пожар. В доказательство издание публикует фото и видео. Официальных комментариев от местных властей пока нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

киевская область

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, украина, страна.ua, вооруженные силы рф, киев