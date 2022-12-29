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В Тюменской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие - РИА Новости, 29.12.2022
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В Тюменской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие
В Тюменской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие - РИА Новости, 29.12.2022
В Тюменской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие
Четыре человека погибли и пять ранены в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Тюменской области, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:49
2022-12-29T15:49
происшествия
авто
ишимский район
тюменская область
гибдд мвд рф
volkswagen touareg
volkswagen group
kia rio
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли и пять ранены в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Тюменской области, сообщает региональное управление ГИБДД. "Четыре человека погибли в ДТП на 34-м километре автодороги Ишим–Казанское в Ишимском районе Тюменской области, еще пять ранены. Столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и микроавтобус Volkswagen. Предварительно, Kia, в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в аварии погибли водитель и пассажир Kia, а также двое пассажиров Volkswagen – 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Пострадавшие пять человек из обоих автомобилей доставлены в больницу, обстоятельства ДТП выясняются, добавили в Госавтоинспекции.
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ишимский район
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происшествия, авто, ишимский район, тюменская область, гибдд мвд рф, volkswagen touareg, volkswagen group, kia rio
Происшествия, Авто, Ишимский район, Тюменская область, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg, Volkswagen Group, Kia Rio
15:49 29.12.2022
 
В Тюменской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие

В Тюменской области в ДТП с микроавтобусом четыре человека погибли и пять пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли и пять ранены в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Тюменской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
"Четыре человека погибли в ДТП на 34-м километре автодороги Ишим–Казанское в Ишимском районе Тюменской области, еще пять ранены. Столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и микроавтобус Volkswagen. Предварительно, Kia, в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в аварии погибли водитель и пассажир Kia, а также двое пассажиров Volkswagen – 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Пострадавшие пять человек из обоих автомобилей доставлены в больницу, обстоятельства ДТП выясняются, добавили в Госавтоинспекции.
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Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияАвтоИшимский районТюменская областьГИБДД МВД РФVolkswagen TouaregVolkswagen GroupKia Rio
 
 
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