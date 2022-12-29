https://ria.ru/20221229/dtp-1842248437.html
В Тюменской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие
В Тюменской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие - РИА Новости, 29.12.2022
В Тюменской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие
Четыре человека погибли и пять ранены в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Тюменской области, сообщает региональное управление ГИБДД. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:49
2022-12-29T15:49
2022-12-29T15:49
происшествия
авто
ишимский район
тюменская область
гибдд мвд рф
volkswagen touareg
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kia rio
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли и пять ранены в ДТП с легковушкой и микроавтобусом в Тюменской области, сообщает региональное управление ГИБДД. "Четыре человека погибли в ДТП на 34-м километре автодороги Ишим–Казанское в Ишимском районе Тюменской области, еще пять ранены. Столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и микроавтобус Volkswagen. Предварительно, Kia, в котором ехали жители Заводоуковска, выехал на встречную полосу", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в аварии погибли водитель и пассажир Kia, а также двое пассажиров Volkswagen – 17-летний подросток и 22-летняя девушка. Пострадавшие пять человек из обоих автомобилей доставлены в больницу, обстоятельства ДТП выясняются, добавили в Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20221018/dtp-1824799983.html
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происшествия, авто, ишимский район, тюменская область, гибдд мвд рф, volkswagen touareg, volkswagen group, kia rio
Происшествия, Авто, Ишимский район, Тюменская область, ГИБДД МВД РФ, Volkswagen Touareg, Volkswagen Group, Kia Rio
В Тюменской области произошло ДТП с микроавтобусом, есть погибшие
В Тюменской области в ДТП с микроавтобусом четыре человека погибли и пять пострадали