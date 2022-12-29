https://ria.ru/20221229/dtp-1842232118.html

В Кемеровской области в ДТП с внедорожником погибли пять человек

В Кемеровской области в ДТП с внедорожником погибли пять человек - РИА Новости, 29.12.2022

В Кемеровской области в ДТП с внедорожником погибли пять человек

Внедорожник спровоцировал ДТП при обгоне, столкнувшись на встречной полосе с грузовиком и попутным автомобилем на трассе в Топкинском круге Кемеровской области, РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T15:04

2022-12-29T15:04

2022-12-29T15:04

происшествия

авто

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 29 дек – РИА Новости. Внедорожник спровоцировал ДТП при обгоне, столкнувшись на встречной полосе с грузовиком и попутным автомобилем на трассе в Топкинском круге Кемеровской области, погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.00 (08.00 мск) на 198-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Киа Соренто", выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным грузовиком "Шазман" и обгоняемым "Хино Рейнжер". В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажиры автомобиля "Киа", – говорится в сообщении. На месте происшествия работают оперативные службы, а также следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу.

https://ria.ru/20221228/dtp-1842030067.html

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происшествия, авто, кемеровская область, россия, дтп