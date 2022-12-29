https://ria.ru/20221229/dtp-1842232118.html
В Кемеровской области в ДТП с внедорожником погибли пять человек
В Кемеровской области в ДТП с внедорожником погибли пять человек - РИА Новости, 29.12.2022
В Кемеровской области в ДТП с внедорожником погибли пять человек
Внедорожник спровоцировал ДТП при обгоне, столкнувшись на встречной полосе с грузовиком и попутным автомобилем на трассе в Топкинском круге Кемеровской области, РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T15:04
2022-12-29T15:04
2022-12-29T15:04
происшествия
авто
кемеровская область
россия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
КЕМЕРОВО, 29 дек – РИА Новости. Внедорожник спровоцировал ДТП при обгоне, столкнувшись на встречной полосе с грузовиком и попутным автомобилем на трассе в Топкинском круге Кемеровской области, погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.00 (08.00 мск) на 198-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу. "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Киа Соренто", выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение со встречным грузовиком "Шазман" и обгоняемым "Хино Рейнжер". В результате ДТП погибли пять человек: водитель и пассажиры автомобиля "Киа", – говорится в сообщении. На месте происшествия работают оперативные службы, а также следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу.
https://ria.ru/20221228/dtp-1842030067.html
https://ria.ru/20221229/koreya-1842219697.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, кемеровская область, россия, дтп
Происшествия, Авто, Кемеровская область, Россия, ДТП
В Кемеровской области в ДТП с внедорожником погибли пять человек
Водитель внедорожника спровоцировал ДТП на трассе в Кузбассе, погибли пять человек