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В Самарской области произошло два ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 29.12.2022
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В Самарской области произошло два ДТП, есть погибшие
В Самарской области произошло два ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 29.12.2022
В Самарской области произошло два ДТП, есть погибшие
Девять человек погибли в двух ДТП в Самарской области, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:12
2022-12-29T11:15
происшествия
самарская область
авто
камышлинский район
сызранский район
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Девять человек погибли в двух ДТП в Самарской области, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Сотрудники полиции выясняют обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий с погибшими, которые произошли сегодня утром, 29 декабря, в Сызранском и Камышлинском районах Самарской области при неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.По предварительным данным, в 09.40 по местному времени (08.40 мск) на 867-м километре автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись "Лада Калина" и "КамАЗ". Водитель и четыре пассажира легковушки погибли на месте.Еще одно ДТП произошло в это же время в 300 километрах оттуда, на 1176-м километре автодороги М-5 "Урал" в Камышлинском районе. По предварительной информации, "в результате столкновения ВАЗ-211440 и грузовика Volvo в составе автоприцепа погибли водитель и три пассажира легкового транспортного средства".
https://ria.ru/20221228/dtp-1842062736.html
самарская область
камышлинский район
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происшествия, самарская область, авто, камышлинский район, сызранский район
Происшествия, Самарская область, Авто, Камышлинский район, Сызранский район
11:12 29.12.2022 (обновлено: 11:15 29.12.2022)
 
В Самарской области произошло два ДТП, есть погибшие

МВД: в Самарской области в двух ДТП погибли девять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Девять человек погибли в двух ДТП в Самарской области, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Сотрудники полиции выясняют обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий с погибшими, которые произошли сегодня утром, 29 декабря, в Сызранском и Камышлинском районах Самарской области при неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в 09.40 по местному времени (08.40 мск) на 867-м километре автодороги М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись "Лада Калина" и "КамАЗ". Водитель и четыре пассажира легковушки погибли на месте.
Еще одно ДТП произошло в это же время в 300 километрах оттуда, на 1176-м километре автодороги М-5 "Урал" в Камышлинском районе. По предварительной информации, "в результате столкновения ВАЗ-211440 и грузовика Volvo в составе автоприцепа погибли водитель и три пассажира легкового транспортного средства".
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ПроисшествияСамарская областьАвтоКамышлинский районСызранский район
 
 
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