https://ria.ru/20221229/dozhd-1842147537.html

Латвия не будет аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя"*

Латвия не будет аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя"* - РИА Новости, 29.12.2022

Латвия не будет аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя"*

Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение не аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом),... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:12

2022-12-29T12:12

2022-12-29T12:12

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение не аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом), сообщила представитель департамента Мадара Пуке. "Управление проверило визы, выданные телеканалу "Дождь"* с правом на трудоустройство, мы также получили от телеканала "Дождь"* разъяснения о дальнейшей работе компании, и у нас нет оснований отменять выданные визы, и органы безопасности также не инструктировали нас, что мы должны это сделать", - сказала Пуке в эфире телеканала LTV. Отмечается, что "Дождь"* в пояснении упомянул, что цель рабочей визы, выданной на год - трудоустройство - по-прежнему сохраняется, поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и на цифровых каналах. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее телеканал был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ-иноагент

https://ria.ru/20221209/korostelev-1837616024.html

https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html

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Кирилл Волков

латвия, в мире, дождь (телеканал)