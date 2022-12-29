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Латвия не будет аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя"* - РИА Новости, 29.12.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20221229/dozhd-1842147537.html
Латвия не будет аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя"*
Латвия не будет аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя"* - РИА Новости, 29.12.2022
Латвия не будет аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя"*
Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение не аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом),... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:12
2022-12-29T12:12
медиавойны
латвия
в мире
дождь (телеканал)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение не аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом), сообщила представитель департамента Мадара Пуке. "Управление проверило визы, выданные телеканалу "Дождь"* с правом на трудоустройство, мы также получили от телеканала "Дождь"* разъяснения о дальнейшей работе компании, и у нас нет оснований отменять выданные визы, и органы безопасности также не инструктировали нас, что мы должны это сделать", - сказала Пуке в эфире телеканала LTV. Отмечается, что "Дождь"* в пояснении упомянул, что цель рабочей визы, выданной на год - трудоустройство - по-прежнему сохраняется, поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и на цифровых каналах. Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее телеканал был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.* СМИ-иноагент
https://ria.ru/20221209/korostelev-1837616024.html
https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html
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латвия, в мире, дождь (телеканал)
Медиавойны, Латвия, В мире, Дождь (телеканал)
12:12 29.12.2022
 
Латвия не будет аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя"*

Управление по миграции Латвии не будет аннулировать рабочие визы сотрудников "Дождя"

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение не аннулировать рабочие визы сотрудников телеканала "Дождь"* (признан в России иноагентом), сообщила представитель департамента Мадара Пуке.
"Управление проверило визы, выданные телеканалу "Дождь"* с правом на трудоустройство, мы также получили от телеканала "Дождь"* разъяснения о дальнейшей работе компании, и у нас нет оснований отменять выданные визы, и органы безопасности также не инструктировали нас, что мы должны это сделать", - сказала Пуке в эфире телеканала LTV.
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 19:44
Бывшему ведущему "Дождя"* Коростелеву запретили въезд в Латвию
Отмечается, что "Дождь"* в пояснении упомянул, что цель рабочей визы, выданной на год - трудоустройство - по-прежнему сохраняется, поскольку сотрудники компании продолжают создавать контент для распространения в социальных сетях и на цифровых каналах.
Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее телеканал был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей".
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.
* СМИ-иноагент
Генеральный директор телеканала Дождь (СМИ-иноагент) Наталья Синдеева (физлицо-иноагент) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 17:43Медиавойны
Гендиректор "Дождя"* пообещала позже объявить решение о судьбе канала
 
МедиавойныЛатвияВ миреДождь (телеканал)
 
 
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