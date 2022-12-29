Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после обстрела Петровского района Донецка
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг по Петровскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.