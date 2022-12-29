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Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:45
2022-12-29T13:45
2022-12-29T13:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Александрополь – город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов натовского калибра