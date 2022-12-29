https://ria.ru/20221229/donetsk-1842156823.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:27
2022-12-29T12:27
2022-12-29T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
донецк
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Уманское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 11.42 мск украинские войска выпустили по Александровке 12 снарядов калибром 122 миллиметра, в 11.46 мск по Каштановому - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 11.48 мск по Минеральному - 10 снарядов калибром 122 миллиметра. О последствиях пока не сообщается. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецк, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по двум районам Донецка восемь натовских снарядов
ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости.
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило
представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Уманское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 11.42 мск украинские войска выпустили по Александровке 12 снарядов калибром 122 миллиметра, в 11.46 мск по Каштановому - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 11.48 мск по Минеральному - 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
О последствиях пока не сообщается.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.