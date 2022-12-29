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ВСУ снова обстреляли территорию Донецка
ВСУ снова обстреляли территорию Донецка - РИА Новости, 29.12.2022
ВСУ снова обстреляли территорию Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:03
2022-12-29T11:03
2022-12-29T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.48 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
куйбышевский район
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ снова обстреляли территорию Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще три снаряда натовского калибра