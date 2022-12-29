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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:49
2022-12-29T12:49
2022-12-29T12:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
макеевка
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой 14 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.20 по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, Ясиноватой и Макеевке