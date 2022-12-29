https://ria.ru/20221229/donbass-1842168217.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 29.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:49

2022-12-29T12:49

2022-12-29T12:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

макеевка

вооруженные силы украины

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой 14 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.20 по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

макеевка

донбасс

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, макеевка, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика