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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/donbass-1842168217.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 29.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:49
2022-12-29T12:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
ясиноватая
макеевка
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 12.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой 14 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.20 по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
ясиноватая
макеевка
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происшествия, донецк, ясиноватая, макеевка, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Донецкая Народная Республика
12:49 29.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку, Ясиноватой и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.05 украинские войска выпустили по Ясиноватой 14 снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.20 по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:08Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЯсиноватаяМакеевкаВооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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