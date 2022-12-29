https://ria.ru/20221229/dollar-1842067353.html

Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100

Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100 - РИА Новости, 29.12.2022

Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100

Если в следующем году мир не накроет очередной экономический катаклизм, доллар будет стоить 72-75 рублей; но есть и другие варианты, рассказал в беседе с... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T03:15

2022-12-29T03:15

2022-12-29T03:15

экономика

россия

открытие инвестиции

ближний восток

рубль

доллар

андрей шенк

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Если в следующем году мир не накроет очередной экономический катаклизм, доллар будет стоить 72-75 рублей; но есть и другие варианты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор департамента инвестиционного консультирования "Открытие Инвестиции" Андрей Шенк.В случае рецессии мир ждет удешевление энергоресурсов и прочих сырьевых товаров, что отразится на российской экономике. Она столкнется с сокращением экспортной выручки, при этом импорт товаров продолжит восстанавливаться. Однако евро или доллар могут стоить 100 рублей лишь при активации бюджетного правила в прежнем виде или отказе от контроля за движением капитала."Ни того, ни другого в ближайшее время не ожидается", — пояснил Шенк.Если же мы столкнемся с очередным геополитическим кризисом, который не затрагивает Россию — например, на Ближнем Востоке — велика вероятность роста цен на нефть и металлы. Тогда мы сможем неплохо на этом заработать и доллар вновь приблизится к отметке 50 рублей, заключил он.

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экономика, россия, открытие инвестиции, ближний восток, рубль, доллар, андрей шенк