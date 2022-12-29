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Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100
Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100 - РИА Новости, 29.12.2022
Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100
Если в следующем году мир не накроет очередной экономический катаклизм, доллар будет стоить 72-75 рублей; но есть и другие варианты, рассказал в беседе с... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T03:15
2022-12-29T03:15
2022-12-29T03:15
экономика
россия
открытие инвестиции
ближний восток
рубль
доллар
андрей шенк
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Если в следующем году мир не накроет очередной экономический катаклизм, доллар будет стоить 72-75 рублей; но есть и другие варианты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор департамента инвестиционного консультирования "Открытие Инвестиции" Андрей Шенк.В случае рецессии мир ждет удешевление энергоресурсов и прочих сырьевых товаров, что отразится на российской экономике. Она столкнется с сокращением экспортной выручки, при этом импорт товаров продолжит восстанавливаться. Однако евро или доллар могут стоить 100 рублей лишь при активации бюджетного правила в прежнем виде или отказе от контроля за движением капитала."Ни того, ни другого в ближайшее время не ожидается", — пояснил Шенк.Если же мы столкнемся с очередным геополитическим кризисом, который не затрагивает Россию — например, на Ближнем Востоке — велика вероятность роста цен на нефть и металлы. Тогда мы сможем неплохо на этом заработать и доллар вновь приблизится к отметке 50 рублей, заключил он.
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экономика, россия, открытие инвестиции, ближний восток, рубль, доллар, андрей шенк
Экономика, Россия, Открытие Инвестиции, Ближний Восток, Рубль, Доллар, Андрей Шенк
Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100
Эксперт Шенк: доллар будет стоить 72-75 рублей в 2023 году, если не произойдет катаклизм