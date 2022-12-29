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Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100 - РИА Новости, 29.12.2022
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Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100
Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100 - РИА Новости, 29.12.2022
Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100
Если в следующем году мир не накроет очередной экономический катаклизм, доллар будет стоить 72-75 рублей; но есть и другие варианты, рассказал в беседе с... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T03:15
2022-12-29T03:15
экономика
россия
открытие инвестиции
ближний восток
рубль
доллар
андрей шенк
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Если в следующем году мир не накроет очередной экономический катаклизм, доллар будет стоить 72-75 рублей; но есть и другие варианты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор департамента инвестиционного консультирования "Открытие Инвестиции" Андрей Шенк.В случае рецессии мир ждет удешевление энергоресурсов и прочих сырьевых товаров, что отразится на российской экономике. Она столкнется с сокращением экспортной выручки, при этом импорт товаров продолжит восстанавливаться. Однако евро или доллар могут стоить 100 рублей лишь при активации бюджетного правила в прежнем виде или отказе от контроля за движением капитала."Ни того, ни другого в ближайшее время не ожидается", — пояснил Шенк.Если же мы столкнемся с очередным геополитическим кризисом, который не затрагивает Россию — например, на Ближнем Востоке — велика вероятность роста цен на нефть и металлы. Тогда мы сможем неплохо на этом заработать и доллар вновь приблизится к отметке 50 рублей, заключил он.
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экономика, россия, открытие инвестиции, ближний восток, рубль, доллар, андрей шенк
Экономика, Россия, Открытие Инвестиции, Ближний Восток, Рубль, Доллар, Андрей Шенк
03:15 29.12.2022
 
Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100

Эксперт Шенк: доллар будет стоить 72-75 рублей в 2023 году, если не произойдет катаклизм

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Если в следующем году мир не накроет очередной экономический катаклизм, доллар будет стоить 72-75 рублей; но есть и другие варианты, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор департамента инвестиционного консультирования "Открытие Инвестиции" Андрей Шенк.
В случае рецессии мир ждет удешевление энергоресурсов и прочих сырьевых товаров, что отразится на российской экономике. Она столкнется с сокращением экспортной выручки, при этом импорт товаров продолжит восстанавливаться. Однако евро или доллар могут стоить 100 рублей лишь при активации бюджетного правила в прежнем виде или отказе от контроля за движением капитала.
"Ни того, ни другого в ближайшее время не ожидается", — пояснил Шенк.
Если же мы столкнемся с очередным геополитическим кризисом, который не затрагивает Россию — например, на Ближнем Востоке — велика вероятность роста цен на нефть и металлы. Тогда мы сможем неплохо на этом заработать и доллар вновь приблизится к отметке 50 рублей, заключил он.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря, 01:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик раскрыл главную цель обвала рубля в декабре
 
ЭкономикаРоссияОткрытие ИнвестицииБлижний ВостокРубльДолларАндрей Шенк
 
 
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