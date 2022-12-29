https://ria.ru/20221229/doklad-1842314732.html

Бастрыкину доложат, почему многодетная мать на Кубани может лишиться жилья

Бастрыкину доложат, почему многодетная мать на Кубани может лишиться жилья - РИА Новости, 29.12.2022

Бастрыкину доложат, почему многодетная мать на Кубани может лишиться жилья

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращения многодетной женщины, которая может остаться без единственного жилья на Кубани, РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:06

2022-12-29T18:06

2022-12-29T18:10

происшествия

жилье

александр бастрыкин

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращения многодетной женщины, которая может остаться без единственного жилья на Кубани, сообщают в Информационном центре СК России. По данным ведомства, многодетная мать из Краснодарского края обратилась к главе СК и сообщила, что ее с детьми, включая двух несовершеннолетних, выселяют из единственного жилья. Судебное решение, по словам заявительницы, вынесено на основании сфальсифицированных доказательств – ипотечного договора, которое представили ее бывший супруг и предыдущий владелец недвижимости. Обращения в региональное следственное управление СК России результатов не дают. Одновременно женщина сообщает о незаконном привлечении ее к уголовной ответственности за мошенничество при продаже автомобиля, находящегося в залоге у банка. Кроме того, женщина не получает детских пособий, добавляют в ведомстве. "Глава СК России запросил доклад по ситуации с возможным нарушением прав многодетной матери из Краснодарского края. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221228/zhile-1842040719.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, александр бастрыкин, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия