18:06 29.12.2022 (обновлено: 18:10 29.12.2022)
Бастрыкину доложат, почему многодетная мать на Кубани может лишиться жилья
Бастрыкину доложат, почему многодетная мать из Краснодарского края может лишиться жилья
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращения многодетной женщины, которая может остаться без единственного жилья на Кубани, сообщают в Информационном центре СК России.
По данным ведомства, многодетная мать из Краснодарского края обратилась к главе СК и сообщила, что ее с детьми, включая двух несовершеннолетних, выселяют из единственного жилья.
Судебное решение, по словам заявительницы, вынесено на основании сфальсифицированных доказательств – ипотечного договора, которое представили ее бывший супруг и предыдущий владелец недвижимости. Обращения в региональное следственное управление СК России результатов не дают. Одновременно женщина сообщает о незаконном привлечении ее к уголовной ответственности за мошенничество при продаже автомобиля, находящегося в залоге у банка. Кроме того, женщина не получает детских пособий, добавляют в ведомстве.
"Глава СК России запросил доклад по ситуации с возможным нарушением прав многодетной матери из Краснодарского края. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.