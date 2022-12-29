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Бастрыкину доложат, почему многодетная мать на Кубани может лишиться жилья - РИА Новости, 29.12.2022
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Бастрыкину доложат, почему многодетная мать на Кубани может лишиться жилья
Бастрыкину доложат, почему многодетная мать на Кубани может лишиться жилья - РИА Новости, 29.12.2022
Бастрыкину доложат, почему многодетная мать на Кубани может лишиться жилья
Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращения многодетной женщины, которая может остаться без единственного жилья на Кубани, РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:06
2022-12-29T18:10
происшествия
жилье
александр бастрыкин
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращения многодетной женщины, которая может остаться без единственного жилья на Кубани, сообщают в Информационном центре СК России. По данным ведомства, многодетная мать из Краснодарского края обратилась к главе СК и сообщила, что ее с детьми, включая двух несовершеннолетних, выселяют из единственного жилья. Судебное решение, по словам заявительницы, вынесено на основании сфальсифицированных доказательств – ипотечного договора, которое представили ее бывший супруг и предыдущий владелец недвижимости. Обращения в региональное следственное управление СК России результатов не дают. Одновременно женщина сообщает о незаконном привлечении ее к уголовной ответственности за мошенничество при продаже автомобиля, находящегося в залоге у банка. Кроме того, женщина не получает детских пособий, добавляют в ведомстве. "Глава СК России запросил доклад по ситуации с возможным нарушением прав многодетной матери из Краснодарского края. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221228/zhile-1842040719.html
краснодарский край
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происшествия, жилье, александр бастрыкин, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Жилье, Александр Бастрыкин, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
18:06 29.12.2022 (обновлено: 18:10 29.12.2022)
 
Бастрыкину доложат, почему многодетная мать на Кубани может лишиться жилья

Бастрыкину доложат, почему многодетная мать из Краснодарского края может лишиться жилья

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращения многодетной женщины, которая может остаться без единственного жилья на Кубани, сообщают в Информационном центре СК России.
По данным ведомства, многодетная мать из Краснодарского края обратилась к главе СК и сообщила, что ее с детьми, включая двух несовершеннолетних, выселяют из единственного жилья.
Судебное решение, по словам заявительницы, вынесено на основании сфальсифицированных доказательств – ипотечного договора, которое представили ее бывший супруг и предыдущий владелец недвижимости. Обращения в региональное следственное управление СК России результатов не дают. Одновременно женщина сообщает о незаконном привлечении ее к уголовной ответственности за мошенничество при продаже автомобиля, находящегося в залоге у банка. Кроме того, женщина не получает детских пособий, добавляют в ведомстве.
"Глава СК России запросил доклад по ситуации с возможным нарушением прав многодетной матери из Краснодарского края. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Входная дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 20:29
Трое детей-сирот пожаловались Бастрыкину, что им не выдают положенное жилье
 
ПроисшествияЖильеАлександр БастрыкинКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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