https://ria.ru/20221229/dokhody-1842326129.html

Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах

Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах - РИА Новости, 29.12.2022

Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах

Президент России Владимир Путин в период Специальной военной операции запретил размещать в интернете и давать СМИ информацию о доходах, которая должна... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:52

2022-12-29T18:52

2022-12-29T19:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

экономика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в период Специальной военной операции запретил размещать в интернете и давать СМИ информацию о доходах, которая должна публиковаться по закону о противодействии коррупции, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что в период проведения специальной военной операции... ж) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера... и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляется", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221221/deklaratsiya-1840240550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика, ситуация в днр и лнр