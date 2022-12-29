https://ria.ru/20221229/dokhody-1842326129.html
Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах
Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах - РИА Новости, 29.12.2022
Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах
Президент России Владимир Путин в период Специальной военной операции запретил размещать в интернете и давать СМИ информацию о доходах, которая должна... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:52
2022-12-29T18:52
2022-12-29T19:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
экономика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в период Специальной военной операции запретил размещать в интернете и давать СМИ информацию о доходах, которая должна публиковаться по закону о противодействии коррупции, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что в период проведения специальной военной операции... ж) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера... и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляется", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221221/deklaratsiya-1840240550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Экономика, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:52 29.12.2022 (обновлено: 19:00 29.12.2022)
Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах
Путин подписал указ об отмене публикации данных о доходах чиновников на время спецоперации