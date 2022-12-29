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Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/dokhody-1842326129.html
Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах
Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах - РИА Новости, 29.12.2022
Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах
Президент России Владимир Путин в период Специальной военной операции запретил размещать в интернете и давать СМИ информацию о доходах, которая должна... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:52
2022-12-29T19:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
экономика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в период Специальной военной операции запретил размещать в интернете и давать СМИ информацию о доходах, которая должна публиковаться по закону о противодействии коррупции, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Установить, что в период проведения специальной военной операции... ж) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера... и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляется", - говорится в документе.
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владимир путин, россия, экономика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Экономика, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:52 29.12.2022 (обновлено: 19:00 29.12.2022)
 
Путин запретил на время спецоперации публиковать информацию о доходах

Путин подписал указ об отмене публикации данных о доходах чиновников на время спецоперации

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в период Специальной военной операции запретил размещать в интернете и давать СМИ информацию о доходах, которая должна публиковаться по закону о противодействии коррупции, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что в период проведения специальной военной операции... ж) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера... и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляется", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияЭкономикаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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