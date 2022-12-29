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ВСУ выпустили 12 снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/dnr-1842344429.html
ВСУ выпустили 12 снарядов по Ясиноватой
ВСУ выпустили 12 снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 29.12.2022
ВСУ выпустили 12 снарядов по Ясиноватой
Украинские войска в 20.00 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:31
2022-12-29T20:31
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
авдеевка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, украина, авдеевка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Авдеевка, СЦКК, НАТО
20:31 29.12.2022
 
ВСУ выпустили 12 снарядов по Ясиноватой

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаАвдеевкаСЦККНАТО
 
 
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