https://ria.ru/20221229/dnr-1842344429.html

ВСУ выпустили 12 снарядов по Ясиноватой

ВСУ выпустили 12 снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 29.12.2022

ВСУ выпустили 12 снарядов по Ясиноватой

Украинские войска в 20.00 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:31

2022-12-29T20:31

2022-12-29T20:31

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

авдеевка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

украина

авдеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, украина, авдеевка, сцкк, нато