https://ria.ru/20221229/dnr-1842216327.html
При обстреле ВСУ Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле ВСУ Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.12.2022
При обстреле ВСУ Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:28
2022-12-29T14:28
2022-12-29T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле ВСУ Донецка пострадала мирная жительница
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка пострадала мирная жительница