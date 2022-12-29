https://ria.ru/20221229/dnr-1842216327.html

При обстреле ВСУ Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле ВСУ Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 29.12.2022

При обстреле ВСУ Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:28

2022-12-29T14:28

2022-12-29T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика