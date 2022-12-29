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Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/dnr-1842140154.html
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 29.12.2022
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Военнослужащие Западного военного округа в районе села Торское в ДНР уничтожили группу украинских диверсантов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:57
2022-12-29T11:57
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КРЕМЕННАЯ, 29 дек - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа в районе села Торское в ДНР уничтожили группу украинских диверсантов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Фрост". "Пытались спуститься к нам, но наши парни постоянно находятся, на постоянном посту. В ночное время спускаются, подсвечивают себе фонариками", - сказал собеседник агентства. По его словам, при обнаружении одной из таких групп наблюдатель доложил командиру, после чего украинские боевики были уничтожены.
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безопасность, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
11:57 29.12.2022
 
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР

Российские военнослужащие рассказали об уничтожении украинской ДРГ в районе Торского в ДНР

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ, 29 дек - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа в районе села Торское в ДНР уничтожили группу украинских диверсантов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Фрост".
"Пытались спуститься к нам, но наши парни постоянно находятся, на постоянном посту. В ночное время спускаются, подсвечивают себе фонариками", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при обнаружении одной из таких групп наблюдатель доложил командиру, после чего украинские боевики были уничтожены.
Схрон украинских диверсантов
23 декабря, 06:04Специальная военная операция на Украине
Спецслужбы обнаружили в ЛНР схроны для диверсантов, сообщил источник
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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