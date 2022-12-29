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Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 29.12.2022
Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Военнослужащие Западного военного округа в районе села Торское в ДНР уничтожили группу украинских диверсантов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:57
2022-12-29T11:57
2022-12-29T11:57
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
украина
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КРЕМЕННАЯ, 29 дек - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа в районе села Торское в ДНР уничтожили группу украинских диверсантов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Фрост". "Пытались спуститься к нам, но наши парни постоянно находятся, на постоянном посту. В ночное время спускаются, подсвечивают себе фонариками", - сказал собеседник агентства. По его словам, при обнаружении одной из таких групп наблюдатель доложил командиру, после чего украинские боевики были уничтожены.
https://ria.ru/20221223/skhrony-1840714564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
Российские военнослужащие рассказали об уничтожении украинской ДРГ в районе Торского в ДНР