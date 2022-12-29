https://ria.ru/20221229/dnr-1842140154.html

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 29.12.2022

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР

Военнослужащие Западного военного округа в районе села Торское в ДНР уничтожили группу украинских диверсантов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T11:57

2022-12-29T11:57

2022-12-29T11:57

специальная военная операция на украине

безопасность

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КРЕМЕННАЯ, 29 дек - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа в районе села Торское в ДНР уничтожили группу украинских диверсантов, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Фрост". "Пытались спуститься к нам, но наши парни постоянно находятся, на постоянном посту. В ночное время спускаются, подсвечивают себе фонариками", - сказал собеседник агентства. По его словам, при обнаружении одной из таких групп наблюдатель доложил командиру, после чего украинские боевики были уничтожены.

https://ria.ru/20221223/skhrony-1840714564.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф