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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк - РИА Новости, 29.12.2022
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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк - РИА Новости, 29.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, самоходную артиллерийско-минометную установку и две гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:51
2022-12-29T10:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, самоходную артиллерийско-минометную установку и две гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна самоходная артиллерийско-минометная установка (2С9), одна 122-миллиметровая гаубица (Д-30), одна 152-миллиметровая гаубица (Д-20) и пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 15 человек, танк, две самоходные гаубицы и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Народная милиция ДНР
10:51 29.12.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 20 человек и танк

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, самоходную артиллерийско-минометную установку и две гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна самоходная артиллерийско-минометная установка (2С9), одна 122-миллиметровая гаубица (Д-30), одна 152-миллиметровая гаубица (Д-20) и пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 15 человек, танк, две самоходные гаубицы и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
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