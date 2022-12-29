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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк - РИА Новости, 29.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, самоходную артиллерийско-минометную установку и две гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:51

2022-12-29T10:51

2022-12-29T10:51

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, самоходную артиллерийско-минометную установку и две гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна самоходная артиллерийско-минометная установка (2С9), одна 122-миллиметровая гаубица (Д-30), одна 152-миллиметровая гаубица (Д-20) и пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 15 человек, танк, две самоходные гаубицы и семь единиц бронированной и автомобильной техники.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, народная милиция днр