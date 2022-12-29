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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк - РИА Новости, 29.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, самоходную артиллерийско-минометную установку и две гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:51
2022-12-29T10:51
2022-12-29T10:51
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 20 человек, танк, самоходную артиллерийско-минометную установку и две гаубицы, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна самоходная артиллерийско-минометная установка (2С9), одна 122-миллиметровая гаубица (Д-30), одна 152-миллиметровая гаубица (Д-20) и пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 15 человек, танк, две самоходные гаубицы и семь единиц бронированной и автомобильной техники.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Народная милиция ДНР
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 20 человек, две гаубицы и танк
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 20 человек и танк