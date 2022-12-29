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Прокуроры МУС требовали от пленных из ДНР дать показания против России - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/dnr-1842077130.html
Прокуроры МУС требовали от пленных из ДНР дать показания против России
Прокуроры МУС требовали от пленных из ДНР дать показания против России - РИА Новости, 29.12.2022
Прокуроры МУС требовали от пленных из ДНР дать показания против России
Прокуроры Международного уголовного суда (МУС), приехавшие на Украину, требовали от захваченных украинскими войсками пленных из ДНР дать показания против... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T04:38
2022-12-29T04:38
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
международный уголовный суд
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Прокуроры Международного уголовного суда (МУС), приехавшие на Украину, требовали от захваченных украинскими войсками пленных из ДНР дать показания против России, но отказались в итоге от следственных действий, рассказал РИА Новости вернувшийся из плена танкист Сергей Филип.Филип пошёл добровольцем в Народную милицию ДНР ещё в 2014 году, воевал в качестве оператора-наводчика танка в танковом батальоне отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты ДНР. Летом 2022 года был захвачен в плен."Из Европы приехало два прокурора Международного (уголовного) суда в Гааге и один переводчик… Это когда в лагере военнопленных я уже был, они приехали судить Российскую Федерацию и людей. В итоге сказали: "Вы будете давать показания?" Я сказал, что да, буду, но у меня есть адвокат - я вначале с ним поговорю, а потом мы будем с вами общаться. После этого они замолчали, они уже никаких вопросов мне не задавали, потому что поняли, что у меня платный адвокат. И все, у них руки опустились", - сказал бывший военнопленный.По его словам, прокуроров интересовали данные для организации судебного процесса по якобы совершенным преступлениям военнослужащих РФ. Сергей рассказал, что ему предлагали выступить в суде в Гааге, обещали предоставить защиту, но после процесса он должен был бы отбывать наказание на Украине. Каждого военнослужащего ДНР, ЛНР и Крыма, попавшего в плен, Украина осуждает как участника незаконного вооруженного формирования.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.
https://ria.ru/20221229/sbu-1842075895.html
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россия, донецкая народная республика, международный уголовный суд
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Международный уголовный суд
04:38 29.12.2022
 
Прокуроры МУС требовали от пленных из ДНР дать показания против России

Прокуроры МУС на Украине требовали от пленных из ДНР дать показания против России

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 дек - РИА Новости. Прокуроры Международного уголовного суда (МУС), приехавшие на Украину, требовали от захваченных украинскими войсками пленных из ДНР дать показания против России, но отказались в итоге от следственных действий, рассказал РИА Новости вернувшийся из плена танкист Сергей Филип.
Филип пошёл добровольцем в Народную милицию ДНР ещё в 2014 году, воевал в качестве оператора-наводчика танка в танковом батальоне отдельного 9-го Мариупольско-Хинганского полка морской пехоты ДНР. Летом 2022 года был захвачен в плен.
"Из Европы приехало два прокурора Международного (уголовного) суда в Гааге и один переводчик… Это когда в лагере военнопленных я уже был, они приехали судить Российскую Федерацию и людей. В итоге сказали: "Вы будете давать показания?" Я сказал, что да, буду, но у меня есть адвокат - я вначале с ним поговорю, а потом мы будем с вами общаться. После этого они замолчали, они уже никаких вопросов мне не задавали, потому что поняли, что у меня платный адвокат. И все, у них руки опустились", - сказал бывший военнопленный.
По его словам, прокуроров интересовали данные для организации судебного процесса по якобы совершенным преступлениям военнослужащих РФ. Сергей рассказал, что ему предлагали выступить в суде в Гааге, обещали предоставить защиту, но после процесса он должен был бы отбывать наказание на Украине. Каждого военнослужащего ДНР, ЛНР и Крыма, попавшего в плен, Украина осуждает как участника незаконного вооруженного формирования.
Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
03:59
СБУ заставляла пленных давать ложные показания, заявил боец из ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМеждународный уголовный суд
 
 
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