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ВС России предотвращают прорыв украинских сил в районе Торского в ДНР

ВС России предотвращают прорыв украинских сил в районе Торского в ДНР - РИА Новости, 29.12.2022

ВС России предотвращают прорыв украинских сил в районе Торского в ДНР

Бойцы Западного военного округа ведут оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР, предотвращая прорывы со стороны противника, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T04:08

2022-12-29T04:08

2022-12-29T09:11

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

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СВАТОВО, 29 дек — РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ведут оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР, предотвращая прорывы со стороны противника, передает корреспондент РИА Новости."Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди —населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта", — рассказал агентству командир с позывным "Ювелир".Военные постоянно ведут наблюдение за противником, который расположился в оврагах.По его словам, позиции обстреливают примерно три раза в день."Но у нас здесь самые доблестные бойцы собраны, которые прошли и огонь, и воду, поэтому все в порядке. Выдержим и пойдем вперед!" — заверил командир.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841916050.html

россия

украина

донбасс

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Оборонительные действия в районе населенного пункта Торское в ДНР Бойцы Западного военного округа ведут оборонительные действия в районе населенного пункта Торское в ДНР, предотвращая прорывы со стороны противника. 2022-12-29T04:08 true PT2M53S

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владимир путин, россия, украина, донбасс