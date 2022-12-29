https://ria.ru/20221229/dnr-1842076369.html
ВС России предотвращают прорыв украинских сил в районе Торского в ДНР
ВС России предотвращают прорыв украинских сил в районе Торского в ДНР - РИА Новости, 29.12.2022
ВС России предотвращают прорыв украинских сил в районе Торского в ДНР
Бойцы Западного военного округа ведут оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР, предотвращая прорывы со стороны противника, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T04:08
2022-12-29T04:08
2022-12-29T09:11
специальная военная операция на украине
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СВАТОВО, 29 дек — РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ведут оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР, предотвращая прорывы со стороны противника, передает корреспондент РИА Новости."Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди —населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта", — рассказал агентству командир с позывным "Ювелир".Военные постоянно ведут наблюдение за противником, который расположился в оврагах.По его словам, позиции обстреливают примерно три раза в день."Но у нас здесь самые доблестные бойцы собраны, которые прошли и огонь, и воду, поэтому все в порядке. Выдержим и пойдем вперед!" — заверил командир.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841916050.html
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Оборонительные действия в районе населенного пункта Торское в ДНР
Бойцы Западного военного округа ведут оборонительные действия в районе населенного пункта Торское в ДНР, предотвращая прорывы со стороны противника.
2022-12-29T04:08
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PT2M53S
РИА Новости
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владимир путин, россия, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс
04:08 29.12.2022 (обновлено: 09:11 29.12.2022)
ВС России предотвращают прорыв украинских сил в районе Торского в ДНР
ВС России предотвращают прорыв украинских сил в районе населенного пункта Торское в ДНР
СВАТОВО, 29 дек — РИА Новости. Бойцы Западного военного округа ведут оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР, предотвращая прорывы со стороны противника, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы сейчас находимся на самом переднем крае нашей обороны, прямо и по флангам — противник, впереди —населенный пункт Торское. Наша задача — не допустить противника со стороны этого населенного пункта", — рассказал агентству командир с позывным "Ювелир".
Военные постоянно ведут наблюдение за противником, который расположился в оврагах.
"Периодически противник появляется, и, разумеется, мы его обстреливаем. Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские дуэли и минометные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк", — добавил собеседник агентства.
По его словам, позиции обстреливают примерно три раза в день.
"Но у нас здесь самые доблестные бойцы собраны, которые прошли и огонь, и воду, поэтому все в порядке. Выдержим и пойдем вперед!" — заверил командир.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.