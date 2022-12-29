https://ria.ru/20221229/dnepropetrovsk-1842222678.html

В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения

В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения - РИА Новости, 29.12.2022

В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в четверг после повреждений объектов украинской инфраструктуры регион остался без... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:44

2022-12-29T14:44

2022-12-29T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

андрей садовой

виталий кличко

денис шмыгаль

украина

днепропетровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105408/19/1054081955_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_793da8c6619f3e2075e90c18dcaea910.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в четверг после повреждений объектов украинской инфраструктуры регион остался без электричества, службы постепенно восстанавливают работу областных объектов. Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от двух до пяти часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в украинской столице остались без света. Власти Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областей сообщили о повреждениях объектов критической инфраструктуры. "В связи с массированным ракетным ударом по Украине произошло отключение абонентов от энергоснабжения в нашей области", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. По его словам, в четверг были обесточены две канализационно-насосные станции и очистные сооружения в городе Каменском, также прекращалось энергоснабжение насосных станций Солонянского и Верхнеднепровского водоканалов. Чиновник отметил, что при этом работа почти всех областных объектов возобновлена, в том числе и водоканала, который подает воду на коммунальное предприятие "Днепроводоканал". Днепропетровск, Каменское и другие города в области "с водой", добавил он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221226/sizo-1841426493.html

украина

днепропетровская область

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, андрей садовой, виталий кличко, денис шмыгаль, украина, днепропетровская область, львов, вооруженные силы рф