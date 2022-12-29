В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения
Лукашук: Днепропетровская область осталась без света после повреждений инфраструктуры
Вид на город Днепропетровск. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в четверг после повреждений объектов украинской инфраструктуры регион остался без электричества, службы постепенно восстанавливают работу областных объектов.
Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от двух до пяти часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в украинской столице остались без света. Власти Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областей сообщили о повреждениях объектов критической инфраструктуры.
"В связи с массированным ракетным ударом по Украине произошло отключение абонентов от энергоснабжения в нашей области", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.
По его словам, в четверг были обесточены две канализационно-насосные станции и очистные сооружения в городе Каменском, также прекращалось энергоснабжение насосных станций Солонянского и Верхнеднепровского водоканалов. Чиновник отметил, что при этом работа почти всех областных объектов возобновлена, в том числе и водоканала, который подает воду на коммунальное предприятие "Днепроводоканал". Днепропетровск, Каменское и другие города в области "с водой", добавил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.