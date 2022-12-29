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В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения - РИА Новости, 29.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/dnepropetrovsk-1842222678.html
В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения
В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения - РИА Новости, 29.12.2022
В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в четверг после повреждений объектов украинской инфраструктуры регион остался без... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:44
2022-12-29T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
андрей садовой
виталий кличко
денис шмыгаль
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в четверг после повреждений объектов украинской инфраструктуры регион остался без электричества, службы постепенно восстанавливают работу областных объектов. Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от двух до пяти часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в украинской столице остались без света. Власти Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областей сообщили о повреждениях объектов критической инфраструктуры. "В связи с массированным ракетным ударом по Украине произошло отключение абонентов от энергоснабжения в нашей области", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. По его словам, в четверг были обесточены две канализационно-насосные станции и очистные сооружения в городе Каменском, также прекращалось энергоснабжение насосных станций Солонянского и Верхнеднепровского водоканалов. Чиновник отметил, что при этом работа почти всех областных объектов возобновлена, в том числе и водоканала, который подает воду на коммунальное предприятие "Днепроводоканал". Днепропетровск, Каменское и другие города в области "с водой", добавил он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, андрей садовой, виталий кличко, денис шмыгаль, украина, днепропетровская область, львов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Андрей Садовой, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Украина, Днепропетровская область, Львов, Вооруженные силы РФ
14:44 29.12.2022
 
В Днепропетровской области Украины жителей отключили от энергоснабжения

Лукашук: Днепропетровская область осталась без света после повреждений инфраструктуры

© Flickr / Anton GВид на город Днепропетровск
Вид на город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Flickr / Anton G
Вид на город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что в четверг после повреждений объектов украинской инфраструктуры регион остался без электричества, службы постепенно восстанавливают работу областных объектов.
Ранее в четверг по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась от двух до пяти часов. В ряде регионов были слышны взрывы. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что 90% города обесточено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% потребителей в украинской столице остались без света. Власти Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областей сообщили о повреждениях объектов критической инфраструктуры.
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"В связи с массированным ракетным ударом по Украине произошло отключение абонентов от энергоснабжения в нашей области", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.
По его словам, в четверг были обесточены две канализационно-насосные станции и очистные сооружения в городе Каменском, также прекращалось энергоснабжение насосных станций Солонянского и Верхнеднепровского водоканалов. Чиновник отметил, что при этом работа почти всех областных объектов возобновлена, в том числе и водоканала, который подает воду на коммунальное предприятие "Днепроводоканал". Днепропетровск, Каменское и другие города в области "с водой", добавил он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХАндрей СадовойВиталий КличкоДенис ШмыгальУкраинаДнепропетровская областьЛьвовВооруженные силы РФ
 
 
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