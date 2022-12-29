https://ria.ru/20221229/diktant-1842174857.html
Подведены итоги Всероссийского гражданско-патриотического диктанта
Подведены итоги Всероссийского гражданско-патриотического диктанта - РИА Новости, 29.12.2022
Подведены итоги Всероссийского гражданско-патриотического диктанта
Более 4 300 студентов из 69 российских вузов приняли участие во Всероссийском гражданско-патриотическом диктанте "Моя любовь, душа моя – Россия!". Итоги... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:04
2022-12-29T13:04
2022-12-29T13:04
общество
навигатор абитуриента
россия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 4 300 студентов из 69 российских вузов приняли участие во Всероссийском гражданско-патриотическом диктанте "Моя любовь, душа моя – Россия!". Итоги мероприятия были подведены на торжественном заседании представителей университетов-участников, которое состоялось 29 декабря в РАНХиГС, сообщили в пресс-службе вуза.Вопросы диктанта, ориентированные на студентов от 17 до 22 лет, помогали проверить знания истории и Конституции России, государственной символики и праздников, религиозных основ традиционных религий РФ, литературы, живописи, этнических традиций и народных промыслов и фольклора.Диктант был организован Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) при поддержке НОТА и Учебно-методического совета по государственному и муниципальному управлению.
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общество, навигатор абитуриента, россия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Общество, Навигатор абитуриента, Россия, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 4 300 студентов из 69 российских вузов приняли участие во Всероссийском гражданско-патриотическом диктанте "Моя любовь, душа моя – Россия!". Итоги мероприятия были подведены на торжественном заседании представителей университетов-участников, которое состоялось 29 декабря в РАНХиГС, сообщили в пресс-службе вуза.
Вопросы диктанта, ориентированные на студентов от 17 до 22 лет, помогали проверить знания истории и Конституции России, государственной символики и праздников, религиозных основ традиционных религий РФ, литературы, живописи, этнических традиций и народных промыслов и фольклора.
"Диктант призван заинтересовать, включить человека в родное духовное пространство и предложить ему много тем для углубления, изучения, новых открытий. Мы узнали много положительного о нашей молодежи – они стремятся работать над собой, у них есть ценностные установки – любовь к Родине, уважение к родителям и старшим, они стараются беречь мир вокруг себя. Они с удовольствием откликаются и содействуют культурно-просветительским инициативам, готовы помогать и вкладывать свои силы в то, что для них важно", - отметила исполнительный директор Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) Галина Теплых.
Диктант был организован Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) при поддержке НОТА и Учебно-методического совета по государственному и муниципальному управлению.