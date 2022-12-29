Подведены итоги Всероссийского гражданско-патриотического диктанта

"Диктант призван заинтересовать, включить человека в родное духовное пространство и предложить ему много тем для углубления, изучения, новых открытий. Мы узнали много положительного о нашей молодежи – они стремятся работать над собой, у них есть ценностные установки – любовь к Родине, уважение к родителям и старшим, они стараются беречь мир вокруг себя. Они с удовольствием откликаются и содействуют культурно-просветительским инициативам, готовы помогать и вкладывать свои силы в то, что для них важно", - отметила исполнительный директор Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) Галина Теплых.