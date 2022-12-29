https://ria.ru/20221229/dalay-lama-1841905966.html

Представитель Далай-ламы: надеюсь, 2023 год принесет благие перемены

Представитель Далай-ламы: надеюсь, 2023 год принесет благие перемены - РИА Новости, 29.12.2022

Представитель Далай-ламы: надеюсь, 2023 год принесет благие перемены

Как встретит 2023 год 87-летний духовный лидер буддистов мира Далай-лама XIV, каким будет этот год для человечества, как преодолеть омрачения, ведущие к... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T08:00

2022-12-29T08:00

2022-12-29T12:17

религия

интервью

россия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

монголия

украина

снг

религия

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Как встретит 2023 год 87-летний духовный лидер буддистов мира Далай-лама XIV, каким будет этот год для человечества, как преодолеть омрачения, ведущие к конфликтам и войнам на планете, и что лучше всего делать в праздник с буддийской точки зрения, в интервью РИА Новости рассказал почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Беседовала Ольга Липич.– Каким будет Новый 2023 год для мира, по вашему мнению, буддийским предсказаниям?– Я всегда склонен верить в лучшее и видеть мир в благоприятном свете. Я не слежу за предсказаниями, поскольку считаю, что будущее каждого человека в его собственных руках, каждый из нас – творец своей жизни.Соглашусь, что сегодня мы сталкиваемся с множеством трудностей, но давайте взглянем на историю человечества. Можете ли вы припомнить время, когда люди наслаждались безмятежной жизнью, не зная никаких невзгод? Трудности всегда были, есть и будут. И все же прошлое богато великими событиями. Вот почему стоит смотреть на мир c хорошей стороны.Сам я склонен видеть светлые стороны жизни, поэтому я с нетерпением жду наступления 2023 года и надеюсь, что он принесет нам благие перемены.– Как Далай-лама встретит 2023 год? О чем будет молиться?– Его Святейшество Далай-лама – проявление Будды сострадания Авалокитешвары в человеческом облике. В Новый год он, как и всегда, будет взращивать в себе сострадание к живым существам.Его Святейшество всегда отмечает, что во время ежедневной утренней практики размышляет, помимо прочего, о смысле строфы из поэмы великого индийского философа Шантидевы "Путь бодхисаттвы", написанной в VIII веке. Эта строфа гласит: "Покуда длится пространство, пока живые живут, пусть в мире и я останусь страданий рассеивать тьму". Эти строки уже говорят о том, что в Новый год Его Святейшество продолжит молиться о благе других и проявлять безграничное сострадание.– Чем важен визит Далай-ламы в эти новогодние дни в Бодхгаю – место пробуждения Будды Шакьямуни? Каковы основные цели и сроки поездки?– С начала пандемии Его Святейшество Далай-лама впервые дарует учения в Бодхгае, одном из самых святых мест для всех буддистов. Несколько лет назад Его Святейшество установил традицию посещать Бодхгаю каждую зиму, и сейчас встреча с духовным лидером в этом городе станет большим благословением для тысяч буддистов из разных стран мира.В этот раз Далай-лама в Бодхгае целый месяц. Основная тема его учений – написанное индийским мыслителем Нагарджуной "Толкование бодхичитты". Это важное сочинение о том, как взращивать в уме стремление к пробуждению ради блага всех живых существ. Полагаю, такая тема отвечает потребностям нашего времени. Учения по произведению Нагарджуны Его Святейшество дарует 29 и 30 декабря.Утром 31 декабря Его Святейшество дарует благословение 21 Тары. Выполнять практики Зеленой Тары и начитывать ее мантру Далай-лама неоднократно призывал после начала пандемии коронавируса, чтобы как можно скорее победить этот недуг.Я помимо прочего считаю, что подобные практики вдохновят нас преодолевать любые проблемы, с которыми мы можем столкнуться в наступающем году.А 1 января 2023 года Его Святейшество примет участие в молебне о долгой жизни, который ему поднесут представители тибетской буддийской традиции гелуг.– Много ли на учениях российских буддистов?– Насколько мне известно, из России на учения в составе паломнических групп приедет несколько сотен буддистов. Но точное число россиян неизвестно, поскольку многие едут в Бодхгаю самостоятельно.– Под каким астрологическим знаком пройдет этот год, и что это сулит человечеству?– Полагаю, что астрологические знаки и различные стихии могут оказывать на нас некоторое влияние. Но сам я не астролог, а потому не слежу за соответствующими предсказаниями, не рассматриваю события сквозь призму астрологии, если только речь не идет о буддийских праздниках и определенных датах.Не могу сказать, что наступающий год сулит человечеству с астрологической точки зрения. Со временем вселенная направит нас и укажет нам верный путь.– Кому и как лучше себя вести до и после смены старого года по восточному календарю на новый (черного водяного тигра – на черного водяного кролика в конце января)?– Мы всегда, независимо от времени года, должны вести себя, как подобает достойному человеку: быть сострадательными, любящими, добрыми и заботливыми. Эти качества нужно проявлять на каждодневной основе, особенно сейчас, когда мир претерпевает больше трудностей, чем в последние несколько лет.Сегодня изменение климата, инфляция, конфликты и многие другие проблемы представляют большую угрозу существованию человечества.– Ожидали ли буддийские философы и предсказатели, что к февралю 2022 года геополитическая ситуация так накалится, что приведет к началу специальной военной операции на Украине и небывалому росту антироссийских санкций?– Как я отметил ранее, я не слежу за астрологическими предсказаниями. Даже если определенные события были однажды предсказаны, в любом случае наша жизнь и наша карма изменчивы: они меняются в зависимости от наших собственных действий. Поэтому я стараюсь проявлять гибкость и справляться с различными ситуациями по мере их возникновения.Конечно, чтобы предотвращать проблемы, очищаться от дурной кармы и добиваться положительных результатов, необходимо прилагать усилия. Но эти усилия должны быть не только индивидуальными, но и совместными. Нужно трудиться сообща. Жизнь такая, какая есть, и следует развивать в себе благой настрой. Если вам это удастся, будет легче справляться с любыми трудностями.– Есть ли у вас предположения о том, когда завершится СВО, снизится напряжение между Западом и Россией, и установится прочный мир на планете в целом?– Мы все надеемся, что конфликт будет разрешен в ближайшем будущем, мы молимся о благоприятном развитии событий и по-прежнему верим в лучшее.Я глубоко убежден, что всех живых существ ждет светлое будущее. Все мы знаем, что мир во всем мире невозможно построить в одночасье, его не достичь по щелчку пальцев.Мир во всем мире начинается с каждого из нас. Человек может изменить к лучшему жизнь своей семьи, своих близких, всего сообщества, государства и так далее. Если в сердце каждого человека воцарится мир, наша жизнь станет светлой и безопасной. Поэтому ответственность за будущее лежит на каждом из нас – все мы должны вносить посильный вклад в дело мира.– Каковы, на ваш взгляд, главные проблемы и пороки, омрачения, ведущие к войнам: это неведение, или страх, или алчность, или гордыня?– Войны не разгораются из-за какой-то одной эмоции или проблемы. Костер войны начинает полыхать, когда уже накопилось множество проблем и нерешенных вопросов. Война не может быть следствием отдельно взятой эмоции, такой как алчность, страх или неведение. Это следствие, которое происходит из сочетания целого ряда причин.– Что играет решающую роль в устранении конфликтов: духовное развитие, этическое воспитание, религиозное или светское просвещение? Каким должно быть образование, чтобы люди сумели решать проблемы без массовых войн?– Независимо от того, религиозны мы или нет, сегодня все мы хотим жить в мире, все мы хотим быть окружены любовью, заботой и добротой. Поэтому для каждого человека важна этика. Под этикой подразумевается не какое-то религиозное учение. Этика – это принципы, в согласии с которыми должен жить каждый из нас.Нам необходимо изучать преимущества соблюдения того, что Его Святейшество Далай-лама называет "гигиеной эмоций", знакомиться с тем, как развивать хорошие качества, которыми мы обладаем от рождения. Но, к сожалению, порой мы забываем, что нужно уважать друг друга, заботиться друг о друге, проявлять доброту к окружающим. Поэтому воспитание сердца и ума – самое важное на сегодняшний день.– Есть ли сейчас, в 2023 году опасность Третьей мировой войны, ядерной войны, гибели человечества, планеты? И что делать, чтобы ее предотвратить?– Я не верю, что начнется Третья мировая война. Современные люди ведут себя гораздо разумнее тех, кто жил в прошлом веке, поэтому не думаю, что подобная катастрофа возможна сегодня.Конечно, иногда могут звучать те или иные угрозы, но до применения ядерного оружия и разрушения нашей планеты дело вряд ли дойдет.Мы все взаимозависимы, и по этой причине нужно заботиться о нашей планете, о нашем общем доме, а не идти по пути разрушительных действий.– Как на этот раз людям в России, СНГ, Монголии, да и в мире в целом правильнее встретить Новый год?– Правильнее всего будет превратить этот день в торжество жизни. Этого можно достичь разными способами. Например, посвятив себя благотворительности или приняв новые решения, которые поспособствуют благополучию человечества.Новый год должен принести новые возможности, изменить к лучшему нашу жизнь и весь наш мир.– Что пожелаете в 2023 году буддистам, последователям других религий или неверующим – всем людям?– Я желаю всем нам стать более любящими, заботливыми и сострадательными. Я также напоминаю всем, что нельзя терять надежду и опускать руки. Нужно надеяться на то, что нас ждет замечательный, благоприятный год.

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https://ria.ru/20220422/zemlya-1784988323.html

https://ria.ru/20220830/praktiki-1813234051.html

https://ria.ru/20221130/kak_vstretit_novyy_god-1835381051.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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