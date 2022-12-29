https://ria.ru/20221229/chechnya-1842297512.html

Кадыров рассказал об итогах года в Чечне

Кадыров рассказал об итогах года в Чечне - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров рассказал об итогах года в Чечне

Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в регионе нет, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T17:48

2022-12-29T17:48

2022-12-29T17:48

общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

новый год

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в регионе нет, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии. "Единственный вопрос, который нам не удается закрыть, это пандемия", - отметил Кадыров. По его словам, в целом республика справляется и с этими вызовами. "У нас нет никаких проблем по линии здравоохранения", - отметил глава Чечни. Он подчеркнул, что в республике сегодня есть все условия для оказания медицинской помощи населению.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), новый год