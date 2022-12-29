https://ria.ru/20221229/chechnya-1842297512.html
Кадыров рассказал об итогах года в Чечне
Кадыров рассказал об итогах года в Чечне - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров рассказал об итогах года в Чечне
Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в регионе нет, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:48
2022-12-29T17:48
2022-12-29T17:48
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
новый год
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в регионе нет, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии. "Единственный вопрос, который нам не удается закрыть, это пандемия", - отметил Кадыров. По его словам, в целом республика справляется и с этими вызовами. "У нас нет никаких проблем по линии здравоохранения", - отметил глава Чечни. Он подчеркнул, что в республике сегодня есть все условия для оказания медицинской помощи населению.
https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), новый год
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Новый год
Кадыров рассказал об итогах года в Чечне
Кадыров: Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в республике нет
ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в регионе нет, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии.
"Год не только для нас, но и для всей России был трудным, были проблемы. Но несмотря на то, что были санкции, трудности, год мы закрыли успешно, никаких у нас проблемных вопросов нерешенных нет", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос, удалось ли республике достичь поставленных целей в 2022 году.
"Единственный вопрос, который нам не удается закрыть, это пандемия", - отметил Кадыров. По его словам, в целом республика справляется и с этими вызовами. "У нас нет никаких проблем по линии здравоохранения", - отметил глава Чечни. Он подчеркнул, что в республике сегодня есть все условия для оказания медицинской помощи населению.