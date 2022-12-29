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Кадыров рассказал об итогах года в Чечне - РИА Новости, 29.12.2022
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Кадыров рассказал об итогах года в Чечне
Кадыров рассказал об итогах года в Чечне - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров рассказал об итогах года в Чечне
Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в регионе нет, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:48
2022-12-29T17:48
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
новый год
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в регионе нет, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии. "Единственный вопрос, который нам не удается закрыть, это пандемия", - отметил Кадыров. По его словам, в целом республика справляется и с этими вызовами. "У нас нет никаких проблем по линии здравоохранения", - отметил глава Чечни. Он подчеркнул, что в республике сегодня есть все условия для оказания медицинской помощи населению.
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общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), новый год
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Новый год
17:48 29.12.2022
 
Кадыров рассказал об итогах года в Чечне

Кадыров: Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в республике нет

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек – РИА Новости. Чечня прошла 2022 год успешно, нерешенных проблемных вопросов в регионе нет, заявил глава республики Рамзан Кадыров в ходе ежегодной прямой линии.
"Год не только для нас, но и для всей России был трудным, были проблемы. Но несмотря на то, что были санкции, трудности, год мы закрыли успешно, никаких у нас проблемных вопросов нерешенных нет", - сказал Кадыров, отвечая на вопрос, удалось ли республике достичь поставленных целей в 2022 году.
"Единственный вопрос, который нам не удается закрыть, это пандемия", - отметил Кадыров. По его словам, в целом республика справляется и с этими вызовами. "У нас нет никаких проблем по линии здравоохранения", - отметил глава Чечни. Он подчеркнул, что в республике сегодня есть все условия для оказания медицинской помощи населению.
Люди с российскими флагами - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 10:34
Главные события 2022 года в регионах
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Новый год
 
 
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