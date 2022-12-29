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Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах

Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах - РИА Новости, 29.12.2022

Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах и бурятах. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:15

2022-12-29T18:15

2022-12-29T18:52

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в мире

рамзан кадыров

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ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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ГРОЗНЫЙ, 29 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах и бурятах. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах, инцидент с заявлениями Ватикана исчерпан, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом. Во время прямой линии главе Чечни задали вопрос, принимает ли он извинения. "Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших, именно чеченцев", - ответил Кадыров. Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, рамзан кадыров, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), чеченская республика (чечня), украина, ситуация в днр и лнр