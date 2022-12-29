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Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах - РИА Новости, 29.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221229/chechentsy-1842316865.html
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах и бурятах. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:15
2022-12-29T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
россия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
чеченская республика (чечня)
украина
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах и бурятах. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах, инцидент с заявлениями Ватикана исчерпан, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом. Во время прямой линии главе Чечни задали вопрос, принимает ли он извинения. "Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших, именно чеченцев", - ответил Кадыров. Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
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в мире, рамзан кадыров, россия, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), чеченская республика (чечня), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рамзан Кадыров, Россия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Чеченская республика (Чечня), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:15 29.12.2022 (обновлено: 18:52 29.12.2022)
 
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах

Глава Чечни Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах и бурятах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах, инцидент с заявлениями Ватикана исчерпан, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом. Во время прямой линии главе Чечни задали вопрос, принимает ли он извинения.
"Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших, именно чеченцев", - ответил Кадыров.
Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 17:30Специальная военная операция на Украине
Цыденов ответил на слова папы римского о жестокости бурятов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровРоссияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Чеченская республика (Чечня)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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