https://ria.ru/20221229/chechentsy-1842316865.html
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах - РИА Новости, 29.12.2022
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах и бурятах. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:15
2022-12-29T18:15
2022-12-29T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
россия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
чеченская республика (чечня)
украина
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах и бурятах. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями за высказывания о чеченцах и бурятах, инцидент с заявлениями Ватикана исчерпан, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом. Во время прямой линии главе Чечни задали вопрос, принимает ли он извинения. "Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших, именно чеченцев", - ответил Кадыров. Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20221202/buryaty-1835954871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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18:15 29.12.2022 (обновлено: 18:52 29.12.2022)
Кадыров принял извинения папы римского за слова о чеченцах
Глава Чечни Кадыров заявил, что принял извинения папы римского за слова о чеченцах