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На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек - РИА Новости, 29.12.2022
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На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек
На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек - РИА Новости, 29.12.2022
На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек
Специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального департамента ветеринарии. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:39
2022-12-29T20:39
происшествия
здоровье - общество
динской район
калининский район
краснодар
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КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального департамента ветеринарии. Ранее в Telegram-канале "ЧП Краснодар" появилось видео, на котором показано большое количество погибших птиц. Очевидец рассказывает, что массовая гибель чаек якобы произошла в Калининском районе. В департаменте уточняют, что речь идет о Динском районе края. "Специалисты выехали на место гибели чаек. Пробы в целях исключения карантинных и опасных заболеваний уже отобраны. Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла", - рассказали в ведомстве. В департаменте отметили, что это не первый случай массовой гибели птиц за последнее время. Так, был зафиксирован случай гибели пернатых в Краснодаре в районе парка "Чистяковская роща", в Ейском районе Кубани погибло множество фазанов из-за отравления ядом для уничтожения грызунов.
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происшествия, здоровье - общество, динской район, калининский район, краснодар
Происшествия, Здоровье - Общество, Динской район, Калининский район, Краснодар
20:39 29.12.2022
 
На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек

Специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧайки
Чайки - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Чайки . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального департамента ветеринарии.
Ранее в Telegram-канале "ЧП Краснодар" появилось видео, на котором показано большое количество погибших птиц. Очевидец рассказывает, что массовая гибель чаек якобы произошла в Калининском районе. В департаменте уточняют, что речь идет о Динском районе края.
"Специалисты выехали на место гибели чаек. Пробы в целях исключения карантинных и опасных заболеваний уже отобраны. Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла", - рассказали в ведомстве.
В департаменте отметили, что это не первый случай массовой гибели птиц за последнее время. Так, был зафиксирован случай гибели пернатых в Краснодаре в районе парка "Чистяковская роща", в Ейском районе Кубани погибло множество фазанов из-за отравления ядом для уничтожения грызунов.
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