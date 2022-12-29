https://ria.ru/20221229/chayki-1842346025.html

На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек

На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек - РИА Новости, 29.12.2022

На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек

Специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального департамента ветеринарии. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:39

2022-12-29T20:39

2022-12-29T20:39

происшествия

здоровье - общество

динской район

калининский район

краснодар

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КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального департамента ветеринарии. Ранее в Telegram-канале "ЧП Краснодар" появилось видео, на котором показано большое количество погибших птиц. Очевидец рассказывает, что массовая гибель чаек якобы произошла в Калининском районе. В департаменте уточняют, что речь идет о Динском районе края. "Специалисты выехали на место гибели чаек. Пробы в целях исключения карантинных и опасных заболеваний уже отобраны. Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла", - рассказали в ведомстве. В департаменте отметили, что это не первый случай массовой гибели птиц за последнее время. Так, был зафиксирован случай гибели пернатых в Краснодаре в районе парка "Чистяковская роща", в Ейском районе Кубани погибло множество фазанов из-за отравления ядом для уничтожения грызунов.

https://ria.ru/20221222/zhuravli-1840689383.html

динской район

калининский район

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, динской район, калининский район, краснодар