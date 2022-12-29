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На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек
На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек - РИА Новости, 29.12.2022
На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек
Специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального департамента ветеринарии. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T20:39
2022-12-29T20:39
2022-12-29T20:39
происшествия
здоровье - общество
динской район
калининский район
краснодар
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КРАСНОДАР, 29 дек – РИА Новости. Специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального департамента ветеринарии. Ранее в Telegram-канале "ЧП Краснодар" появилось видео, на котором показано большое количество погибших птиц. Очевидец рассказывает, что массовая гибель чаек якобы произошла в Калининском районе. В департаменте уточняют, что речь идет о Динском районе края. "Специалисты выехали на место гибели чаек. Пробы в целях исключения карантинных и опасных заболеваний уже отобраны. Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла", - рассказали в ведомстве. В департаменте отметили, что это не первый случай массовой гибели птиц за последнее время. Так, был зафиксирован случай гибели пернатых в Краснодаре в районе парка "Чистяковская роща", в Ейском районе Кубани погибло множество фазанов из-за отравления ядом для уничтожения грызунов.
https://ria.ru/20221222/zhuravli-1840689383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На Кубани выясняют причину массовой гибели чаек
Специалисты выясняют причину массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани