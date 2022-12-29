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В МИД отметили преступный характер украинской и западной пропаганды - РИА Новости, 29.12.2022
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В МИД отметили преступный характер украинской и западной пропаганды
В МИД отметили преступный характер украинской и западной пропаганды - РИА Новости, 29.12.2022
В МИД отметили преступный характер украинской и западной пропаганды
Требования Москвы предоставить список погибших в Буче до сих пор остаются без ответа, материалы расследования "спущены на тормозах" на фоне украинской и... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:11
2022-12-29T12:11
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Требования Москвы предоставить список погибших в Буче до сих пор остаются без ответа, материалы расследования "спущены на тормозах" на фоне украинской и западной пропаганды в информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В ходе украинского кризиса наглядно проявляется не просто недопустимый, но уже преступный характер украинской и западной пропаганды. Ее основой являются яркие, при этом недостоверные материалы, которые запускаются в информационное пространство... Редкие кадры с демонстрацией улиц Бучи, Изюма, вокзала в Краматорске, разрушенного драмтеатра и роддома в Мариуполе оказались фейковыми инсценировками и делом рук тех, кто ассоциируется с киевским режимом", - сказала она в ходе брифинга в четверг. По словам Захаровой, после раскрутки в СМИ, эти провокации были забыты. "Слова остались, а материалы расследования преданы забвению. Анонсирование расследования спущено полностью на тормозах, поскольку факты указывали именно на киевский режим как на организатора этих преступлений. Кстати, наши требования предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа. Напомню, мы апеллировали генеральному секретарю ООН", - добавила дипломат. В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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в мире, мария захарова, буча, россия, оон, москва
В мире, Мария Захарова, Буча, Россия, ООН, Москва
12:11 29.12.2022
 
В МИД отметили преступный характер украинской и западной пропаганды

МИД: требования России предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Требования Москвы предоставить список погибших в Буче до сих пор остаются без ответа, материалы расследования "спущены на тормозах" на фоне украинской и западной пропаганды в информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе украинского кризиса наглядно проявляется не просто недопустимый, но уже преступный характер украинской и западной пропаганды. Ее основой являются яркие, при этом недостоверные материалы, которые запускаются в информационное пространство... Редкие кадры с демонстрацией улиц Бучи, Изюма, вокзала в Краматорске, разрушенного драмтеатра и роддома в Мариуполе оказались фейковыми инсценировками и делом рук тех, кто ассоциируется с киевским режимом", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
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По словам Захаровой, после раскрутки в СМИ, эти провокации были забыты.
"Слова остались, а материалы расследования преданы забвению. Анонсирование расследования спущено полностью на тормозах, поскольку факты указывали именно на киевский режим как на организатора этих преступлений. Кстати, наши требования предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа. Напомню, мы апеллировали генеральному секретарю ООН", - добавила дипломат.
В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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