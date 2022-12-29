В МИД отметили преступный характер украинской и западной пропаганды
МИД: требования России предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Требования Москвы предоставить список погибших в Буче до сих пор остаются без ответа, материалы расследования "спущены на тормозах" на фоне украинской и западной пропаганды в информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ходе украинского кризиса наглядно проявляется не просто недопустимый, но уже преступный характер украинской и западной пропаганды. Ее основой являются яркие, при этом недостоверные материалы, которые запускаются в информационное пространство... Редкие кадры с демонстрацией улиц Бучи, Изюма, вокзала в Краматорске, разрушенного драмтеатра и роддома в Мариуполе оказались фейковыми инсценировками и делом рук тех, кто ассоциируется с киевским режимом", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
По словам Захаровой, после раскрутки в СМИ, эти провокации были забыты.
"Слова остались, а материалы расследования преданы забвению. Анонсирование расследования спущено полностью на тормозах, поскольку факты указывали именно на киевский режим как на организатора этих преступлений. Кстати, наши требования предоставить списки погибших в Буче до сих пор остаются без ответа. Напомню, мы апеллировали генеральному секретарю ООН", - добавила дипломат.
В Минобороны РФ в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
20 декабря, 12:15Власти Украины лишили аккредитации журналистку Датского радио